D'après CNN, l'un des plus beaux marchés de Noël au monde est en Suisse

Typiquement applaudie avec ferveur pour son chocolat au lait, son fromage fondu et ses pistes de ski (toutefois soutenues par des canons à neige), la Suisse peut désormais se targuer d'être considérée comme l'un des hauts-lieux de Noël. En effet, d'après les journalistes de CNN, il est «difficile de trouver une destination qui célèbre mieux les Fêtes de fin d'année» que chez nous.

La ville de Bâle apparait ainsi dans la sélection des meilleurs marchés de Noël au monde, diffusée début novembre par la rubrique «Travel» du média américain. Aux côtés d'une vingtaine d'autres événements très réputés, dont les marchés de Strasbourg, Florence, Bruxelles, Zagreb, Singapour, New York ou encore Copenhague, la manifestation bâloise est citée en seconde position. Vendant des gourmandises et autres décorations artisanales typiques de la fin d'année, ses 150 petits chalets illuminés ouvriront leurs portes le 28 novembre.

Devancé par un marché autrichien

«La plupart des villes suisses sont plus ou moins envahies d'animations festives à ce moment de l'année, et l'atmosphère y est incroyable, note CNN. Mais le marché de Noël de Bâle est le plus grand et probablement le meilleur de tous.»

Tout en haut de la liste, juste devant Bâle, trône notamment la Christkindlmarkt, l'un des vingt marchés installés à Vienne dès mi-novembre, et décrit par «CNN Travel» comme étant le «plus ancien et le plus traditionnel». Or, le média précise qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, ni d'un véritable palmarès: juste d'une sélection destinée aux fans de pain d'épices en quête d'une destination de Noël.

Les meilleures escapades de Noël

S'il n'est pas toujours possible d'acheter in extrémis un billet d'avion pour découvrir le «Winter Village» de Bryant Park, à New York, ou de s'envoler vers Singapour dans l'espoir de parcourir le fameux «Christmas Wonderland», il existe d'autres destinations clé pour une escapade festive, à proximité de la Suisse. La plupart ont également été repérées par CNN... mais pas toutes!

Colmar, en France

Comment le média américain a-t-il pu faire l'impasse sur cette pépite alsacienne, nichée à environ quatre heures de Genève? La Vielle-Ville de Colmar se transforme, dès le crépuscule de novembre, en un véritable village de conte: la plupart des toitures, fontaines et façades sont largement illuminées, avec l'aide des habitants, qui participent ardemment au concours annuel des plus belles décorations. Résultat: on croirait se promener dans le film Netflix «Les Chroniques de Noël».

Strasbourg, en France

À un peu moins de quatre heures de train de Lausanne (avec un changement à Berne et Bâle), cette autre capitale de Noël française est, en revanche, citée dans la liste de CNN. L'événement est ancré dans la tradition depuis 1570 et représente aujourd'hui une destination phare, avec ses centaines de petits chalets dont la lumière sera saupoudrée sur 10 quartiers de la ville, dès le 27 novembre.

Vienne, en Autriche

Puisque le marché de Noël de capitale autrichienne apparaît en tête de la liste publiée par CNN et qu'il ne se trouve qu'à environ trois heures de train depuis Genève, comment faire l'impasse sur cette destination, qui revêtira son manteau de magie dès le 15 novembre? D'après «The Guardian» il s'agirait de la véritable capitale de Noël, puisque les ancêtres de nos marchés modernes auraient été inventés à Vienne, en 1298. Pour «The Times», qui cite l'événement dans sa propre liste, il s'agit du meilleur spot pour dénicher des jouets traditionnels ou pour enfiler des patins à glace, comme (une fois de plus) dans les comédies de Noël saveur cannelle.

Berlin, en Allemagne

Le célèbre Gendarmenmarkt fait partie des 80 événements qui illumineront la capitale allemande durant la période de l'Avent. En plus des stands et autres chalets vendant des délices traditionnels (envie de Glühwein ou de Bratwurst, quelqu'un?), la manifestation propose des concerts et autres animations musicales. Ainsi que le souligne CNN, les festivités sont particulièrement appréciées pour leur côté nostalgique, puisqu'il s'agit de l'un des «plus anciens et plus populaires des marchés de Noël» de Berlin.

Bruxelles, en Belgique

Si vous aimez le spéculoos et les gaufres, ne cherchez plus! Figurant juste derrière Bâle et Strasbourg dans la liste de CNN, le marché bruxellois s'étend sur plusieurs zones de la ville, dont la célèbre Grand Place, le Marché aux Poissons et la Place Sainte-Catherine, dès le 29 novembre. Avec des spectacles lumineux projetés sur les plus belles façades, environ 200 chalets serviront les plats et boissons classiques de la période. Mais libre à vous de remplacer votre gobelet de vin chaud par une bière belge, si tel est votre souhait: il s'agit du meilleur lieu possible pour ce type de petite extravagance!

