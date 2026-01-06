DE
Nouvelle guerre des prix
Les bières Feldschlösschen disparaissent des rayons Migros et Denner

Une «interruption volontaire» prive temporairement les magasins Migros et Denner de bières Feldschlösschen. Les négociations sur les prix entre les deux partenaires sont dans l'impasse.
Le groupe Migros fait actuellement mousser la marque Feldschlösschen. Dans plusieurs magasins, des panneaux indiquant une «interruption de livraison» sont apparus dans les rayons. C'est notamment le cas dans des succursales Denner des cantons de Schaffhouse et de Zurich, où les bières de la grande brasserie argovienne devraient normalement être disponibles.

Mais, comme le montrent les recherches, cette indication ne raconte qu'une partie de l'histoire. La raison de ces premières ruptures, qui devraient désormais s'étendre à d'autres enseignes du groupe Migros comme Migrolino ou VOI, n'est pas liée à un arrêt de la production à Rheinfelden. Cette «interruption de livraison» est en réalité tout-à-fait volontaire.

Le responsable de l'absence de réassort est Migros lui-même. Les négociations de prix avec Feldschlösschen auraient échoué. Dans ce type de situation, les distributeurs ont souvent recours à des déréférencements temporaires ou à des arrêts de commande de produits de marque afin d'accroître la pression sur leurs fournisseurs.

Une porte-parole de Feldschlösschen confirme l'interruption: «Dans les magasins du groupe Migros, nos produits ne sont temporairement pas disponibles». Elle souligne que cette situation est bien entendu regrettable pour les consommatrices et les consommateurs.

De nombreux produits Feldschlösschen concernés chez Migros

L'ampleur du problème est considérable: en effet, il ne touche pas seulement les nombreux points de vente du groupe Migros autorisés à vendre de l'alcool, il affecte également la célèbre marque de bière. Une fois les stocks écoulés dans les magasins concernés, les autres marques du groupe Feldschlösschen devraient disparaître des rayons, notamment Super Bock, Uszit, 1291, Hürlimann, Valaisanne, mais aussi Somersby, Eve ou encore Bilz.

Comment la grande brasserie réagit-elle à l'arrêt des commandes imposé par Migros? La production s'adapte en principe à la demande et aux volumes commandés, explique la porte-parole. Lorsque la demande diminue, «le volume de production est ajusté en fonction du canal de vente concerné». Par canal de distribution, Feldschlösschen évoque ici l'ensemble des enseignes du groupe Migros, à l'exception des supermarchés arborant le M orange, qui ne vendent traditionnellement pas d'alcool.

Denner réclame des «prix équitables»

Contactée, la plus célèbres des filiale de Migros, Denner, évoque la question des prix pour justifier la disparition de la célèbre bière de ses rayons. Aucune des deux parties ne précise si Feldschlösschen a revu ses tarifs à la hausse ou si Denner a refusé de continuer à payer les conditions d'achat précédentes. Dans les magasins, le discounter indique à sa clientèle: «Nous nous engageons pour des prix plus bas». Un porte-parole de Denner déclare: «Nous regrettons que les négociations aient entraîné des difficultés d'approvisionnement».

Tant Denner que Feldschlösschen assurent toutefois «travailler ensemble à une solution viable». Le porte-parole de Denner se montre confiant: «Nous sommes convaincus de pouvoir bientôt proposer à nouveau l'assortiment habituel à des prix équitables».

