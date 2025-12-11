DE
FR

Toblerone, Kellogg's, Pepsi... Les rayons se vident!
Juste avant Noël, Migros durcit sa guerre des prix contre les grandes marques

La bataille des prix entre Migros et les grands fabricants s’intensifie. A l’approche de Noël, Pepsi, Toblerone, Kellogg’s et d’autres marques se retrouvent au cœur du conflit.
Publié: 13:33 heures
|
Dernière mise à jour: 13:44 heures
1/5
La guerre des prix entre Migros et les grandes marques s'intensifie.
Photo: Sven Thomann
RMS_Portrait_AUTOR_1058.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_209.JPG
Ulrich Rotzinger et Nicola Imfeld

Migros est parvenue à arracher un accord provisoire avec le célèbre chocolat Lindt. Pour le reste, le géant orange campe sur ses positions, au risque d'irriter bon nombre de marques.

Un simple coup d’œil aux rayons en atteste: plusieurs articles de grandes marques ont disparu, laissant des étagères partiellement vides. Les céréales Kellogg’s ne sont disponibles qu’en quantités limitées. Même constat pour la lessive Perwoll et pour divers produits de cosmétique.

La situation est délicate, tant pour Migros que pour les grandes marques concernées. Ce sont toutefois les clients qui en pâtissent le plus: à l’approche de Noël, ils doivent faire une croix sur plusieurs produits phares du catalogue proposé par Migros.

Migros rejette la faute sur les marques

Selon une enquête des journaux de CH Media, de nouvelles marques sont concernées. C'est notamment le cas des chocolats Toblerone (du groupe américain Mondelez), des sodas Pepsi, de la mayonnaise Thomy (de Nestlé), du thon Rio Mare (de l’italien Bolton) ou encore des lessives Perwoll (du groupe allemand Henkel).

Les débats houleux sur les prix entre distributeurs et fabricants sont monnaie courante. Mais le signal envoyé cette fois par Migros semble inhabituellement sévère.

A lire sur Migros
Migros lance de nouveaux distributeurs automatiques à petits prix
Une offensive contre Selecta
Migros lance de nouveaux distributeurs automatiques à petits prix
Les clients de Migros paient jusqu'à 250% de plus pour les produits cosmétiques
Un écart de prix justifié?
Des produits cosmétiques jusqu'à 250% plus chers pour les clients de Migros

Et pour cause. Le géant orange a décidé de ne plus renouveler les stocks de ses best-sellers tant que les producteurs n’auront pas accepté ses exigences en matière de prix d’achat. En interne, le patron de Migros Mario Irminger justifie cette stratégie par une forte hausse des coûts d’approvisionnement qu’il juge «incompréhensible». 

Selon Migros, plusieurs multinationales auraient imposé à plusieurs reprises des marges plus élevées ces deux dernières années. Elles chercheraient aujourd'hui à obtenir de nouvelles augmentations.

Coop réagit plus habilement

Si les rayons se vident à un tel point maintenant, c’est aussi pour une autre raison. «Jusqu’ici, Migros pouvait encore s’appuyer sur ses stocks. Ils semblent désormais épuisés», explique à Blick le dirigeant d’une grande marque actuellement en négociation avec le géant orange. Le responsable souhaite rester anonyme.

Selon lui, le bras de fer sur les prix d’achat a commencé il y a plusieurs mois. «Désormais, les clients en ressentent les effets. » Il s’attend à ce que les ruptures de stock s’étendent jusqu’au début de l’année prochaine et même à ce qu'elles se prennent davantage d'ampleur d'ici là.

Selon cette même source, Coop gère la situation avec davantage de finesse. «Le grand rival de Migros retire lui aussi temporairement certaines marques, mais Coop comble les trous en rayon grâce à ses propres produits.» Une façon d’éviter que le public n’ait l’impression d’un supermarché mal approvisionné.

Un schéma de négociations classique

Les négociations entre fabricants et grands distributeurs ressemblent, selon lui, à celles menées entre partenaires sociaux dans le bâtiment ou d’autres secteurs lorsqu’il est question de salaires. Dans le commerce de détail aussi, producteurs et détaillants commencent par des exigences maximales, avant de chercher progressivement un compromis.

A terme, les produits devraient retrouver leurs places dans les rayons des magasins. «Aucun grand distributeur ne peut se permettre de se passer durablement de ses meilleures ventes issues des marques», estime le responsable anonyme. Reste à voir qui, des deux camps, tiendra le plus longtemps.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus