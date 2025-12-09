Migros lance une offensive sur le marché des distributeurs automatiques. En Suisse alémanique, le géant orange a installé une nouvelle série de distributeurs orange vif pour contrer son concurrent Selecta, empêtré dans une crise majeure.

Nathalie Benn et Riccarda Campell

A l’image de ceux de Selecta, de nouveaux distributeurs automatiques débarquent en Suisse. Mais cette fois, ils sont plus gros et peints en orange vif. En effet, Migros investit à son tour dans les distributeurs automatiques. Jusqu’à présent, le géant orange n’en comptait que trois à travers toute la Suisse: un à Coire (GR) et deux à Abtwil (SG). Mais récemment, Migros a lancé toute une série d’automates en libre-service, selon «CH Media».

Ces dernières semaines, Migros a installé de nouveaux automates à Wald (ZH) et Wattwil (SG). Depuis quelques jours, trois distributeurs ornent le paysage urbain zurichois: près de la centrale d’exploitation Migros de Herdern, à la Kreuzplatz et dans le quartier de Wipkingen. D’autres distributeurs devraient bientôt arriver en Suisse. «Le prochain sera mis en service en décembre devant la Migros Neudorf à Saint-Gall», explique une porte-parole à Blick.

Des prix ordinaires

Les distributeurs vendront des Snickers, des chips Zweifel, du Red Bull, de l’eau vitaminée et les fameux ice tea aux goûts pêche et citron. Cette sélection peut varier d’un site à l’autre, explique la porte-parole. Migros promet que les produits seront disponibles au même prix qu’en rayon. A titre de comparaison: une bouteille de 5 dl de Coca-Cola coûte 1,50 franc au distributeur, mais elle est plus de deux fois plus chère chez Selecta (3,90 francs).

Cette opération intervient juste après l’annonce d’importants plans de restructuration chez Selecta, numéro un du marché. En effet, Selecta possède environ 3000 distributeurs en Suisse et veut réorienter son activité. Avec sa nouvelle stratégie – Selecta 2.0 – le groupe veut supprimer 50 à 60 emplois, comme l’a révélé Blick fin novembre.

Selecta a aussi mis à jour ses distributeurs automatiques pour proposer des produits «plus sains et plus modernes», comme décidé par le directeur suisse Beat Welti. En d’autres termes: les distributeurs vendront plus de jus de fruits, de mélanges de noix et de barres protéinées. Pour l’heure, les distributeurs sont encore à la traîne. Même s’ils proposent quelques boissons protéinées et un mélange de noix, il reste des sodas, des boissons énergisantes et des snacks assez mauvais pour la santé.

Seulement près des supermarchés

Le secteur des distributeurs automatiques est devenu de plus en plus compétitif. Depuis le Coronavirus et la généralisation du télétravail, les entreprises ont moins besoin de ce type de machines. Dans les gares – où Selecta domine – de nombreuses alternatives moins chères que Migros sont disponibles et ancrées depuis longtemps dans l’esprit des gens.

Le géant orange a donc choisi une autre stratégie. Au lieu d’installer ses distributeurs automatiques dans les gares, il les implante le plus près possible de ses magasins. Concrètement, lorsque le magasin ferme le soir, vous pouvez toujours acheter à manger au distributeur, au même prix qu’en rayon.