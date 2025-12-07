Migros ne recule pas devant la bataille des prix. Pourtant, le géant orange facture ses propres produits de cosmétique nettement plus cher que la concurrence allemande. Cette différence est-elle justifiée?

Les clients de Migros paient jusqu'à 250% de plus pour les produits cosmétiques

Milena Kälin

Un panneau jaune sur les oranges, les œufs ou les pâtes: de plus en plus de produits Migros portent désormais la mention «prix bas». Pourtant, le détaillant serait loin d’être aussi généreux qu'il le prétend. C’est ce que révèle une enquête de la «SonntagsZeitung».

Sa marque de cosmétique I am pratiquerait même des marges particulièrement élevées: les clients Migros paient parfois jusqu'à 250% de plus qu'en Allemagne! Ce supplément suisse est-il justifié?

Les produits sont fabriqués par l'entreprise Mibelle à Buchs (AG) et Frenkendorf (BL). Jusqu'à récemment, il s'agissait d'une filiale de Migros. En mars, celle-ci a vendu Mibelle au géant espagnol des cosmétiques Persàn, qui a repris les 1400 employés.

Différence de prix avec les produits Balea

Mibelle produit également des produits pour Balea, une marque du distributeur allemand de produits de santé DM. Mais de l'autre côté de la frontière, les produits comparables sont nettement moins chers. La crème de jour anti-âge Q10+ de I am coûte par exemple 4,95 francs. Pour une crème similaire de Balea, il faut débourser à peine 1,82 franc. Une différence de prix de 170%!

Pour le produit de douche Sensitive Care, la différence de prix est encore plus importante: il coûte 1,80 franc chez Migros contre 0,50 franc chez dm, soit une hausse de 250%.

Mais Migros n'accepte pas ce reproche: le géant orange assure payer des salaires et des loyers plus élevés que dm. La chaîne allemande bénéficierait aussi de volumes d’achat nettement supérieurs.

Mais dm supporte d’autres coûts, relève le journal, notamment le transport vers l’Allemagne. De plus, la TVA y est nettement plus élevée (19 %) qu'en Suisse (8,1%).

Moins cher chez Manor

Il n'est pas rare que les produits coûtent plus cher en Suisse. Pour les marques de cosmétiques, le supplément suisse est d'environ 50%, poursuit l'article. La crème anti-rides de Balea coûte par exemple 2,45 francs chez Manor – donc nettement moins que chez Migros.

Que Migros accepte de tels écarts surprend d’autant plus que son patron, Mario Irminger n’hésite habituellement pas à s’engager dans des bras de fer tarifaires. Il a notamment mené des négociations musclées avec Lindt et Coca-Cola. Le conflit avec le chocolatier est aujourd’hui réglé: les prix resteront inchangés pour l’instant. Reste à savoir si Migros ajustera, elle aussi, les prix de sa propre marque de cosmétiques l’an prochain.