Selecta se réoriente et mettra près de 60 employés à la porte

1/5 L'exploitant de distributeurs automatiques Selecta licencie des employés en Suisse. Photo: PD

Christian Kolbe

Coup de massue pour les employés de l'entreprise suisse phare de snacks, Selecta. Elle va réorienter son activité en Suisse. Une démarche qui conduira à des suppressions d'emplois à grande échelle: c'est ce que révèle l'enquête de Blick.

C'est surtout le siège principal de Kirchberg, dans le canton de Berne, qui est concerné. «Dans le cadre de la réorientation des activités, 50 à 60 collaborateurs seront licenciés dans différents domaines entre août et fin février. Et cela, pour différentes raisons», confirme à Blick Beat Welti, directeur de Selecta Suisse. L'entreprise emploie au total 690 personnes sur différents sites en Suisse. La réorganisation entraînerait la suppression d'environ 40 postes à plein temps. En parallèle, Selecta engagerait du nouveau personnel. L'entreprise crée ainsi des structures qui lui permettront de développer à nouveau ses activités.

Beat Welti tient à modérer les propos (et la colère) des employés de Selecta, qui ont parlé à Blick d'une suppression de 140 emplois. L'absence de plan social a également été critiquée. Interrogée à ce sujet, Selecta ne répond pas. Beat Welti précise toutefois qu'une attention particulière est accordée aux situations pouvant relever de cas de rigueur sociale.

Cette réorientation porte le nom de Selecta 2.0. Le secteur de la distribution automatique connaît une phase difficile, surtout depuis le Covid-19 et la généralisation du télétravail, qui ont entraîné une baisse de la demande en restauration automatique au sein des entreprises. Grâce à la restructuration, l'activité principale liée aux distributeurs automatiques sera consolidée. «L'objectif est d'élargir notre offre de manière ciblée et de gagner de nouveaux clients», explique Beat Welti.

Le changement de CEO pas en cause

Jusqu'à présent, chez Selecta, différentes personnes s'occupaient du remplissage et de l'entretien des distributeurs de snacks et des stations de boissons chaudes, même si les sites étaient proches les uns des autres. Un fonctionnement qui a cessé. «Une même personne peut s'occuper des deux types de distributeurs.» Dans les distributeurs de snacks, qui sont souvent dans les gares, on trouve des barres chocolatées, des boissons ou des articles d'hygiène. En plus des distributeurs de boissons chaudes, Selecta exploite en exclusivité pour toute la Suisse des distributeurs de café Starbucks, tels qu'on les trouve par exemple dans les kiosques.

Pour Beat Welti, qui est à la tête de Selecta AG en Suisse depuis environ un an, la réorientation n'a rien à voir avec le changement de CEO survenu en octobre. «Nous avions déjà commencé à réorienter nos activités avant cela», affirme-t-il.

Selecta a longtemps appartenu au groupe Valora. Depuis mi-2025, il est devenu la propriété d'investisseurs institutionnels privés. Au total, le groupe emploie plus de 6000 personnes au niveau mondial.