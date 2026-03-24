Après une cure de jouvence, des licenciements et des ventes d'entreprises, le groupe Migros réalise à nouveau un bénéfice de plusieurs milliards. Cela suffira-t-il pour continuer à devancer Coop? Le rival bâlois rattrape son retard.

Migros réalise en 2025 le deuxième plus gros bénéfice de son histoire

Migros réalise en 2025 le deuxième plus gros bénéfice de son histoire

Ulrich Rotzinger et Patrik Berger

Un méga-bénéfice après un méga-démantèlement! Le groupe Migros réalise un bénéfice de 1133 millions de francs pour l’exercice 2025, ce qui représente 714 millions de francs de plus que l’année précédente soit une augmentation de 171%! Le bénéfice n’a été plus élevé qu’une seule fois dans l’histoire de Migros. C’était en 2020, avec environ 1800 millions de francs, lorsque le géant orange a vendu Globus, Interio et le Glattzentrum de Wallisellen (ZH).

Cette course au record n’appelle pas seulement des explications en interne, mais aussi vis-à-vis du public. Rappelons qu’en 2024, Migros a lancé un programme massif de restructuration et d’économies avec des licenciements, elle a supprimé plus de 1500 postes à temps plein. Des filiales déficitaires comme Melectronics, SportX ou Micasa ont été vendues et retirées du programme de fidélité Cumulus.

«Soif de réussite»

«Nous voulons retrouver notre soif de réussite», a annoncé Mario Irminger, directeur général de Migros, en annonçant un retour aux activités principales, à savoir les supermarchés. Le groupe Migros a achevé «avec succès» la rationalisation de son portefeuille l'année dernière. «Les entreprises qui ne correspondaient plus à la stratégie ou qui enregistraient des pertes ont été vendues», indique le communiqué publié mardi.

Mais ce sont surtout les ventes comme celles du groupe Mibelle, d’Hotelplan ou de la participation sud-coréenne Gowoonsesang Cosmetics, qui ont fait entrer de l’argent dans les caisses de Migros, qui ont été comptabilisées l’an dernier. Le montant s'élèverait à 700 millions de francs au total.

Mais les ventes d’entreprises coûtent aussi du chiffre d’affaires à Migros. En 2025, le géant orangea réalisé un chiffre d’affaires de 31,9 milliards de francs, mesuré à l’aune du chiffre d’affaires total. C’est moins que les années précédentes. Son rival Coop a en revanche enregistré un chiffre d’affaires record de 35,5 milliards de francs. Dans l’activité principale du commerce de détail avec les supermarchés, Migros est certes encore devant Coop, mais son rival bâlois rattrape rapidement son retard.

En ce qui concerne le bénéfice, celui de Coop culmine à 606 millions de francs en 2025. C’est 21,1 millions de francs de plus que l’année précédente.