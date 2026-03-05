Que ce soit Migros, Coop ou les discounters: tous promettent aux consommateurs des prix avantageux dans les rayons des supermarchés. Aujourd'hui, Coop fait la promotion d'une méga-réduction des prix des produits de marque.

Ulrich Rotzinger

Le prix du jus d’orange, du lait ou du concentré de tomates pèse bien moins lourd dans le budget des ménages que les primes d’assurance maladie ou les loyers. Et pourtant, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix des denrées alimentaires. Les détaillants l’ont bien compris – et aiment mettre en avant leurs efforts pour proposer des produits moins chers.

Dernier exemple en date: Coop. Dans la dernière édition de son journal, tiré à environ 1,76 million d’exemplaires, l’enseigne annonce avoir réduit les prix de plus de 100 produits de marque – et ce «durablement». Selon Coop, les baisses atteignent parfois jusqu’à 17%, et depuis le début de l’année les prix auraient été réduits sur environ 500 produits.

A première vue, l’annonce semble mettre la pression sur les concurrents comme Migros ou sa filiale discount Denner. Mais un rapide contrôle des prix montre une réalité différente: Coop s’est surtout aligné sur les tarifs que Migros et Denner pratiquent déjà depuis un certain temps.

Des exemples de prix en sont la preuve

Ainsi, le chocolat blanc Lindt coûte désormais 3,60 francs au lieu de 3,80 francs, le biscuit Nestlé Yogolino 3,95 francs au lieu de 4,45 francs jusqu'à présent, la sauce soja Kikkoman (500 ml) 5,00 francs au lieu de 5,80 francs. Les produits non alimentaires comme Taft Gliss protection thermique pour les cheveux (5,50 francs), Nivea Vital Soja crème de nuit anti-âge (17,95 francs) ou Victorinox couteau à pain (28,95 francs) sont désormais également au même prix chez les deux géants du commerce de détail.

Ce qui est frappant au supermarché Denner, c'est que le jus d'orange Granini, qui coûte désormais 3,70 francs chez Coop (ancien prix: 4,35 francs), est affiché au prix de 4,35 francs chez le discounter. En revanche, le paquet de chocolats Mon Chéri est désormais au même prix chez les deux, soit 10,95 francs.

La conclusion est claire: les détaillants surveillent en permanence les prix de leurs rivaux. Sur les produits de marque très populaires – ceux qui attirent les clients en magasin – les ajustements sont rapides. Ces produits sont alors plus ou moins au même prix partout.

C'est souvent aussi le cas lors des augmentations de prix. Ainsi, Coop a augmenté cette semaine le prix du Coca-Cola. Migros est encore moins chère de quelques centimes. Mais probablement seulement jusqu’à l’écoulement des anciens stocks. Car l’expérience montre une chose: pour les grandes marques, les prix dans les supermarchés suisses finissent presque toujours par s’aligner.