La guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour avec des évacuations au Qatar, des frappes iraniennes sur Israël et une explosion sur un pétrolier. L'escalade se poursuit, affectant plusieurs pays de la région.

Kurdes attaqués, participation du Canada et victoire de Trump: le résumé de la nuit

Kurdes attaqués, participation du Canada et victoire de Trump: le résumé de la nuit

AFP Agence France-Presse

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour:

Frappes iraniennes au Kurdistan

L'Iran a affirmé jeudi avoir tiré des missiles visant les quartiers généraux de forces kurdes dans la région autonome du Kurdistan en Irak, qui accueille des troupes américaines. «Nous avons visé les quartiers généraux de groupes kurdes opposés à la révolution au Kurdistan irakien avec trois missiles», indique un communiqué militaire cité par l'agence Irna.

Evacuations au Qatar

Le Qatar a annoncé jeudi évacuer par «précaution» les résidents vivant à proximité de l'ambassade américaine, après des frappes iraniennes sur le pays du Golfe. «Les autorités compétentes évacuent les résidents vivant à proximité de l'ambassade américaine à titre de mesure de précaution temporaire», a déclaré le ministère de l'Intérieur sur X, qui a par ailleurs appelé dans la nuit la population de l'émirat à rester chez elle. Mardi les autorités avaient annoncé qu'un missile balistique iranien avait frappé la base américaine d'Al-Udeid au Qatar.

Participation du Canada

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré jeudi qu'il ne pouvait exclure la participation militaire de son pays à la guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient. «On ne peut jamais exclure catégoriquement une participation», a-t-il déclaré aux côtés de son homologue australien Anthony Albanese, à Canberra. «Nous soutiendrons nos alliés», a-t-il ajouté. Il avait déploré mercredi que les Etats-Unis et Israël aient agi «sans saisir les Nations unies ni consulter leurs alliés».

Explosion sur un pétrolier

Un pétrolier ancré au large du Koweït a subi une «forte explosion» et perd des hydrocarbures après qu'une de ses cuves a été endommagée, a indiqué jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO. «Le capitaine d'un pétrolier à l'ancre rapporte avoir vu et entendu une forte explosion à bâbord, puis avoir aperçu une petite embarcation quitter les lieux» au large de la région de Mubarak al-Kabeer, a indiqué l'agence dépendant de la Royal Navy. Du pétrole s'est échappé du bateau, mais l'équipage est sain et sauf et aucun incendie ne s'est déclenché, a précisé l'agence.

L'Iran lance des missiles vers Israël

L'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles contre Israël jeudi, ont indiqué l'armée israélienne et les médias d'Etat iraniens, déclenchant des alertes dans plusieurs régions, dont celle de Tel-Aviv, sans faire de victime. Après une accalmie de plus de sept heures, l'armée israélienne a annoncé avoir placé en alerte jeudi matin le centre du pays et déclenché les défenses aériennes pour intercepter «des missiles lancés d'Iran vers le territoire israélien». La télévision d'Etat iranienne a fait état de son côté d'une «nouvelle vague de missiles» vers Israël.

Beyrouth visée une nouvelle fois

Le sud de Beyrouth, bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, a été la cible d'une nouvelle frappe aérienne dans la nuit de mercredi à jeudi. L'armée israélienne avait exhorté plus tôt la population libanaise à évacuer une banlieue de Beyrouth sur fond d'intensification des hostilités avec le Hezbollah, avec des affrontements «directs» dans le sud du Liban, selon le mouvement armé.

Des «avancées historiques» en Iran selon Israël

«Israël et les Etats-Unis ont ensemble réalisé des avancées historiques» en Iran, a affirmé dans la nuit le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ryad intercepte trois missiles de croisière

L'Arabie saoudite a dit avoir abattu trois missiles de croisière près de la ville d'Al-Kharj, dans le centre du pays.

Morts au Liban

Les autorités libanaises ont annoncé trois nouveaux morts dans des frappes israéliennes ayant visé deux voitures près de Beyrouth. Elles avaient auparavant dit avoir recensé 72 morts et plus de 83'000 déplacés depuis le début de ces frappes lundi.

Victoire pour Trump à Washington

Le Sénat américain a refusé mercredi de limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran, une résolution en ce sens ayant été rejetée grâce au soutien robuste de la majorité républicaine.

Missile iranien vers la Turquie: «inacceptable» pour Washington

Washington a qualifié d'«inacceptables» les attaques contre la souveraineté de la Turquie, après que l'Otan a intercepté un missile tiré d'Iran s'approchant de son espace aérien. Selon un responsable turc, ce missile «visait une base militaire» à Chypre, mais «a dévié» de sa trajectoire.

Bombardements en Iran

L'armée israélienne a dit avoir lancé mercredi soir une nouvelle vague de frappes sur Téhéran «visant des infrastructures militaires». Une forte explosion a été entendue dans la capitale par des journalistes de l'AFP et des médias iraniens ont fait état d'explosions dans d'autres villes dont Bandar Abbas sur le Golfe, et Tabriz dans le nord-ouest.

L'Espagne dément aider Washington

Le gouvernement espagnol a démenti «catégoriquement» toute intention de collaborer avec Washington. Peu avant, la Maison Blanche avait annoncé que Madrid allait finalement «coopérer» avec Washington contre l'Iran en lui laissant utiliser deux bases militaires sur son territoire.

Le pouvoir iranien se fait «complètement anéantir», selon la Maison Blanche

«Le régime terroriste iranien voyou est en train d'être complètement anéanti», d'après la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. La différence entre «leur capacité à tirer et notre capacité à nous défendre se creuse jour après jour», a lui affirmé le ministre de la Défense américain Pete Hegseth.

100'000 personnes ont fui Téhéran

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime à 100'000 le nombre de personnes ayant quitté Téhéran dans les deux jours ayant suivi le début des bombardements israélo-américains. Un média d'Etat iranien a indiqué que plus de 1000 personnes, des civils comme des militaires, sont morts dans le pays depuis le début de ces frappes. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ce bilan.

Frégate iranienne coulée: 87 corps récupérés

Le Sri Lanka dit avoir récupéré les corps de 87 marins iraniens après le naufrage d'une corvette coulée par une torpille tirée d'un sous-marin américain, dans l'océan Indien. Trente-deux marins ont été secourus mais sont grièvement blessés, 61 sont portés disparus.