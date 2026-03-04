Washington a annoncé mercredi que l'un de ses sous-marins avait coulé un navire iranien dans l'océan Indien. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale.

AFP Agence France-Presse

Un sous-marin américain a coulé mercredi une frégate iranienne au large du Sri Lanka, dans l'océan Indien, tuant au moins 87 marins et faisant des dizaines de disparus, ont indiqué les autorités. Cette attaque est survenue au moment où la guerre déclenchée par une attaque conjointe américano?israélienne contre l'Iran continuait de s'étendre à travers le Moyen-Orient.

«Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré le ministre de la Défense Pete Hegseth lors d'une conférence de presse mercredi à Washington. Il a souligné que le bâtiment iranien était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. «Comme lors de cette guerre», a-t-il dit, «nous nous battons pour gagner».

Frégate torpillée

Présent à son côté, le chef d'état-major, le général Dan Caine, a précisé que «pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des Etats-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l'océan».

Les autorités sri-lankaises ont annoncé mercredi soir que les corps de 87 marins iraniens ont été récupérés et que les recherches se poursuivent pour retrouver 61 membres d'équipage toujours portés disparus. Trente-deux marins iraniens «grièvement blessés» ont été secourus, a annoncé mercredi matin le ministre des Affaires étrangères sri-lankais Vijitha Herath.

Les opérations de recherche se poursuivent

Cette attaque contre la frégate iranienne IRIS Dena a eu lieu à seulement 40 kilomètres au sud du port méridional sri-lankais de Galle, a indiqué la marine sri-lankaise.

Le ministre des Affaires étrangères de l'île et des responsables de la défense ont précisé que les opérations de recherches se poursuivront dans la nuit de mercredi à jeudi. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent au fil des heures.

Le navire de guerre naviguait après avoir, selon les informations disponibles, participé à un exercice militaire dans le port oriental indien de Visakhapatnam. Ce naufrage intervient alors qu'une guerre a éclaté au Moyen-Orient, après que l'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran.

Le ministre des Affaires étrangères sri-lankais, avait indiqué mercredi devant le parlement que les Iraniens secourus avaient été conduits en urgence au principal hôpital du sud de l'île, tandis que deux bâtiments de la marine et un avion avaient été déployés pour rechercher des survivants.

Source de devises

La frégate avait lancé un appel de détresse à l'aube mercredi. Le navire avait complètement sombré et il ne restait plus qu'une nappe de pétrole lorsque les bateaux de la marine de ce pays d'Asie du Sud sont arrivés, en moins d'une heure. «Nous avons répondu à un appel de détresse conformément à nos obligations internationales étant donné que c'est dans notre zone de recherches et de sauvetage de l'océan Indien», avait précisé à l'AFP un porte-parole de la marine sri-lankaise Buddhika Sampath.

Le Sri Lanka est resté neutre depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, appelant au dialogue. Un peu plus d'un million de Sri-Lankais travaillent au Moyen-Orient, représentant une source cruciale de devises pour ce pays qui se relève à peine de sa pire crise économique survenue en 2022. La marine et l'armée de l'air sri-lankaises ont toutes deux indiqué qu'elles ne diffuseraient pas d'images des opérations de secours car elles concernaient l'armée d'un autre pays.