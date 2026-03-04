DE
FR

Netanyahu a donné un conseil explosif à Trump
Le coup de téléphone qui a changé la face du monde

Le président américain Donald Trump a ordonné vendredi le lancement de l'opération «Epic Fury». Un entretien avec le Premier ministre israélien Netanyahu, qui a fait état d'une réunion des dirigeants iraniens, a influencé la décision de manière déterminante.
Publié: il y a 29 minutes
1/7
Cinq jours avant le lancement d'«Epic Fury», le président américain Donald Trump et le président israélien Benjamin Netanyahu ont apparemment eu une conversation téléphonique décisive.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Vendredi à 15h38, la décision était prise: les Etats-Unis allaient lancer l'opération «Epic Fury». Le président américain Donald Trump a alors donné l'ordre décisif.

Selon le portail d'information américain Axios, c'est une conversation téléphonique entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lundi dernier qui aurait été déterminante pour la décision. Ce dernier avait dans ses bagages une information explosive: samedi, des hauts responsables religieux iraniens, dont l'ayatollah Ali Khamenei, se rassembleraient tous au même endroit.

La CIA a confirmé l'info de Netanyahu

«Ils peuvent tous être tués par une seule frappe aérienne», a dit Netanyahu à Trump et à son équipe. C'est ce qu'affirment trois sources informées de ladite conversation téléphonique. Par la suite, une première vérification par la CIA a confirmé les informations israéliennes. Les données collectées ont apparemment convaincu le président américain.

A lire aussi
Un sous-marin américain a coulé un navire iranien dans l'océan Indien
Live
Bien loin du Moyen-Orient
Un sous-marin américain a coulé un navire iranien dans l'océan Indien
Bourse secouée, revers pour les USA, évacuations: le résumé de la nuit
Conflit au Moyen-Orient
Chaos à la bourse, USA fragilisés, évacuations: le résumé de la nuit

Jeudi, la CIA avait entièrement «confirmé que ces personnes seraient toutes ensemble, et nous devions en profiter», a déclaré une source à «Axios». Le même jour, les émissaires de Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, ont téléphoné de Genève après des heures de discussions avec les émissaires iraniens et ont annoncé au président que les négociations ne mèneraient à rien. Pour Donald Trump, c'était une raison supplémentaire de frapper.

«Israël était prêt et nous étions prêts»

Lors de sa rencontre de mardi avec le chancelier allemand Friedrich Merz, Trump a justifié la guerre par ses propres intérêts de sécurité. «Mais Israël était prêt, et nous étions prêts», a déclaré Trump.

Trump a déclaré qu'il était déjà certain, lors des négociations avec l'Iran, que Téhéran attaquerait en premier. «Et je ne voulais pas que cela se produise».

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus