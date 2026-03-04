Tir d'un missile iranien en direction de la Turquie, l'OTAN le détruit

Un missile tiré depuis l'Iran qui se dirigeait vers l'espace aérien turc a été détruit par les systèmes de défense de l'OTAN basés en Méditerranée orientale, a affirmé mercredi le ministère turc de la Défense.

«Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeant vers l'espace aérien turc après avoir survolé les espaces aériens irakien et syrien, a été intercepté et neutralisé à temps par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. (...) L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a affirmé le ministère turc dans un communiqué publié sur X.

«Toutes les mesures nécessaires à la défense de notre territoire et de notre espace aérien seront prises avec fermeté et sans hésitation. Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit de répondre à toute action hostile contre notre pays», a ajouté le ministère.

L'OTAN a réagi en condamnant «le ciblage» de la Turquie par l'Iran, a indiqué mercredi sa porte-parole Allison Hart. «L'OTAN se tient fermement aux côtés de tous les Alliés, y compris la Turquie, au moment où l'Iran poursuit ses attaques indiscriminées dans toute la région», a-t-elle ajouté.

Source: AFP