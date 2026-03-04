Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 52 au Liban, et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf en Israël, trois aux Emirats arabes unis, deux au Koweit et une au Bahreïn.
Près de 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Le Hezbollah dit avoir visé des bases près de Tel Aviv et Haïfa
Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir visé à l'aide de drones d'attaque une base militaire près de Tel-Aviv, dans le centre d'Israël, et une base navale à Haïfa, dans le nord du pays.
«En réponse à l'agression israélienne (...) le Hezbollah a visé la base militaire de Tel Hashomer et la base navale de Haïfa», a annoncé le groupe pro-iranien, peu après que des sirènes d'alerte ont retenti à Jérusalem et Tel-Aviv.
Source: AFP
Un sous-marin américain a coulé un navire iranien dans l'océan Indien
Un sous-marin américain a coulé mardi un navire de guerre iranien dans l'océan Indien, a annoncé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, après que marine sri-lankaise a annoncé le naufrage au large de ses côtes de la frégate iranienne Dena.
«Hier dans l'océan Indien (...) un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré Pete Hegseth lors d'une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce navire ennemi était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale.
Source: AFP
Tir d'un missile iranien en direction de la Turquie, l'OTAN le détruit
Un missile tiré depuis l'Iran qui se dirigeait vers l'espace aérien turc a été détruit par les systèmes de défense de l'OTAN basés en Méditerranée orientale, a affirmé mercredi le ministère turc de la Défense.
«Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeant vers l'espace aérien turc après avoir survolé les espaces aériens irakien et syrien, a été intercepté et neutralisé à temps par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. (...) L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a affirmé le ministère turc dans un communiqué publié sur X.
«Toutes les mesures nécessaires à la défense de notre territoire et de notre espace aérien seront prises avec fermeté et sans hésitation. Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit de répondre à toute action hostile contre notre pays», a ajouté le ministère.
L'OTAN a réagi en condamnant «le ciblage» de la Turquie par l'Iran, a indiqué mercredi sa porte-parole Allison Hart. «L'OTAN se tient fermement aux côtés de tous les Alliés, y compris la Turquie, au moment où l'Iran poursuit ses attaques indiscriminées dans toute la région», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Pour les USA, Russie et Chine ne sont «pas vraiment un facteur» dans la guerre
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a assuré mercredi que la Chine et la Russie ne constituaient «pas vraiment un facteur» dans la guerre menée par les Etats-Unis contre l'Iran.
Interrogé lors d'une conférence de presse sur son «message à l'adresse des alliés de l'Iran, à savoir la Russie et la Chine, qui ont appelé à la fin des hostilités», le chef du Pentagone a répondu ne pas avoir de message à leur intention: «Ils ne sont pas vraiment un facteur ici, et notre problème n'est pas avec eux, il est avec les ambitions nucléaires de l'Iran.»
La Turquie «n'était pas la cible du missile» lancé depuis l'Iran, assure un responsable turc
La Turquie «n'était pas la cible du missile» lancé depuis l'Iran, qui se dirigeait vers l'espace aérien turc et a été détruit par les systèmes de défense de l'OTAN basés en Méditerranée orientale, a affirmé mercredi un responsable turc à l'AFP.
«Nous pensons qu'il visait une base militaire» à Chypre, «mais qu'il a dévié de sa course», a-t-il ajouté, après avoir requis l'anonymat.
Source: AFP
L'Iran dit avoir ciblé au Kurdistan irakien des groupes d'opposition
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré mardi avoir ciblé au Kurdistan irakien, limitrophe de l'Iran, des groupes d'opposition kurdes armés hostiles à la République islamique.
«Des bases et quartiers généraux des groupes Komala et anti-révolutionnaires ont été touchés avec succès par trois missiles» tirés à 11h (7h30, heure suisse), ont indiqué dans un communiqué les Gardiens de la Révolution.
Plusieurs groupes d'opposition kurdes en exil en Irak ont annoncé fin février la formation d'une coalition politique visant à renverser la République islamique et, à terme, obtenir l'autodétermination.
Source: AFP
Starmer assure que la «relation spéciale» Londres-Washington est «à l'oeuvre»
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré mercredi que la «relation spéciale» entre Londres et Washington était «à l'oeuvre», après que Donald Trump lui a reproché d'avoir été «peu coopératif» dans la guerre au Moyen-Orient.
«Des avions américains opèrent à partir de bases britanniques. Cela montre que la relation spéciale est à l'oeuvre. Des avions britanniques abattent des drones et des missiles pour protéger des vies américaines au Moyen-Orient depuis nos bases communes. Cela montre que la relation spéciale est à l'oeuvre, qui consiste à partager quotidiennement des renseignements afin d'assurer la sécurité de nos populations», a martelé le dirigeant britannique devant le Parlement.
«S'attacher aux dernières déclarations du président Trump, ce n'est pas ça la relation spéciale» entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Guy Parmelin exprime sa solidarité avec Bahreïn et Oman
Le président de la Confédération Guy Parmelin a discuté de la situation au Proche-Orient avec le roi Hamad bin Issa al-Chalifa de Bahreïn et le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq. Il a exprimé «notre» solidarité au nom de la Suisse.
Il a également proposé le soutien de la Suisse pour d'éventuels efforts de médiation, a écrit Guy Parmelin mercredi sur X. Les attaques, qui visent dans de nombreux cas la population civile, montrent qu'un retour à la diplomatie est indispensable pour d'éviter de nouvelles victimes inutiles.
Dimanche déjà, Guy Parmelin s'était déclaré «profondément préoccupé» par l'escalade au Proche-Orient sur la plateforme. Dimanche soir, le conseiller fédéral s'est entretenu avec les chefs d'État des Émirats arabes unis, de Jordanie et du Koweït.
Au cours du week-end, il a réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter "sans restriction" le droit international. Toutes les parties doivent «protéger les civils et les infrastructures civiles, désamorcer immédiatement le conflit et revenir à la diplomatie», a déclaré le président de la Confédération sur X.
Source: ATS
Un navire transitant par le détroit d'Ormuz touché par un «projectile inconnu»
Un porte-conteneurs battant pavillon maltais a été touché mercredi au large des côtes d'Oman alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, ont rapporté deux agences de sécurité maritime, alors que l'Iran poursuit sa campagne de représailles dans le Golfe.
Le navire se trouvait à deux milles nautiques au nord d'Oman, «transitant vers l'est dans le détroit d'Ormuz» lorsqu'il a été "touché par un projectile inconnu juste au-dessus de la ligne de flottaison, provoquant un incendie dans la salle des machines", a indiqué l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO.
D'après la société privée de sécurité maritime Vanguard Tech, il s'agissait du navire pattant pavillon maltais Safeen Prestige. Selon des données partagées par le site spécialisé Marine Traffic, il était en route du port émirati de Ghantout vers Jeddah en Arabie saoudite.
Source: AFP
Le Hezbollah affirme avoir visé deux véhicules de l'armée israélienne dans le sud
Le Hezbollah a affirmé avoir visé mercredi deux véhicules militaires israéliens dans le village frontalier de Houla (sud du Liban), alors que l'armée israélienne a pénétré dans une localité située à environ six kilomètres de la frontière.
Le groupe pro-iranien a déclaré dans un communiqué avoir «directement» visé un véhicule de transport des troupes grâce à «des armes appropriées», ainsi qu'un char Merkava. Selon un média officiel libanais, l'armée israélienne a pénétré mercredi dans la localité de Khiam, proche de la frontière, parallèlement à une intense campagne de frappes aériennes.
Source: AFP
Israël lance de nouvelles frappes sur le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé mercredi mener des frappes sur le sud du Liban, après avoir appelé la population à évacuer au nord du fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise.
L'armée «a commencé une vague de frappes sur le sud du Liban», a déclaré un communiqué. Elle avait annoncé plus tôt se préparer à des "opérations militaires" contre le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah.
Source: AFP
Macron exprime sa «solidarité» à Pedro Sanchez après les «menaces» de Trump
Le président français Emmanuel Macron a exprimé mercredi la "solidarité" de la France au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez après les menaces commerciales de Donald Trump à l'encontre de l'Espagne, a annoncé l'Elysée.
«Le président vient d'échanger avec le Premier ministre Sanchez pour lui dire la solidarité européenne de la France en réponse aux récentes menaces de coercition économique dont l'Espagne a été la cible», a déclaré la présidence française.
Le président américain a vertement reproché mardi au gouvernement espagnol de gauche de refuser à l'aviation américaine l'accès à des bases militaires situées dans le sud du pays pour sa campagne militaire contre l'Iran entamée samedi.
«L'Espagne a été terrible», a cinglé le locataire de la Maison Blanche, menaçant directement Madrid de «cesser» les relations commerciales entre les deux pays.
Source: AFP
Sirènes à Jérusalem et Tel Aviv après une alerte aux missiles iraniens
Des sirènes d'alerte ont de nouveau retenti à Jérusalem et Tel-Aviv mercredi, ont rapporté des journalistes de l'AFP, au cinquième jour de guerre au Moyen-Orient, déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
«Il y a peu, l'armée israélienne a identifié des missiles lancés depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël», indique-t-elle dans un communiqué, précisant que les systèmes de défense étaient en action "pour intercepter la menace».
Elle a aussi indiqué dans un autre court communiqué qu'elle avait intercepté «plusieurs drones lancés depuis le Liban vers le territoire israélien» la suite des sirènes qui ont retenti dans le centre d'Israël.
Source: AFP