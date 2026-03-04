Israël a mené de nouvelles frappes contre l'Iran et le Liban, tandis que l'Iran a intensifié ses tirs en représailles. Le conflit aggrave les prix du pétrole et perturbe les marchés mondiaux.

Bourse secouée, revers pour les USA, évacuations: le résumé de la nuit

AFP Agence France-Presse

Israël a lancé mercredi de nouvelles frappes sur l'Iran et le Liban, avec de fortes explosions entendues à Beyrouth, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son cinquième jour. L'Iran continue en représailles de lancer des missiles contre Israël et sur le Golfe. L'impact grandissant du conflit régional fait flamber le prix du pétrole et effraie les marchés, notamment en Asie où la Bourse de Séoul a été suspendue après une forte chute.

Le point sur les derniers développements:

Vague d'attaques contre l'Iran

L'armée israélienne a dit avoir lancé une nouvelle «large vague de frappes» sur l'Iran visant «des sites de lancement (de projectiles), des systèmes de défense aérienne et d'autres infrastructures» du pays. Elle avait annoncé plus tôt avoir visé un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, détruisant «un élément clé de la capacité du régime iranien à développer des armes atomiques».

Les Etats-Unis ont frappé «près de 2000 cibles» depuis le début de la guerre avec l'Iran, a indiqué mardi un responsable de l'armée américaine. Il a assuré que les frappes des premières 24 heures étaient «deux fois» plus importantes que celles menées au début de l'invasion de l'Irak en 2003.

Six morts au Liban

Des frappes israéliennes sur deux villes situées au sud de la capitale libanaise Beyrouth – Aramoun et Saadiyat – ont fait six morts, a annoncé mercredi le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne, qui a demandé l'évacuation de 16 localités du sud du Liban mercredi, avait indiqué plus tôt qu'elle frapperait le groupe pro-iranien Hezbollah jusqu'à son désarmement.

Tôt mercredi, une frappe israélienne a touché un hôtel dans la banlieue de Beyrouth, a indiqué l'agence nationale, faisant état d'ambulances déployées autour du site. Des frappes aériennes ont aussi frappé mercredi «un immeuble de quatre étages à l'aube» dans la ville de Baalbek, une ville à majorité chiite de l'est du pays, selon cette source, faisant état d'un nombre indéterminé de morts. Selon les autorités libanaises, la guerre a déjà entraîné le déplacement de plus de 58'000 personnes dans le pays.

Pluies de débris en Israël

De nombreux missiles iraniens ont visé Israël dans la nuit de mardi à mercredi, déclenchant des tirs d'interception. Des débris sont tombés à Tel Aviv et des explosions ont été entendues depuis Jérusalem. Le Hezbollah a dit avoir ciblé la base navale de Haïfa, dans le nord d'Israël, sa douzième attaque de la journée de mardi.

Impact financier

Les prix du pétrole ont continué de grimper mercredi en Asie. En Corée du Sud, l'opérateur de la Bourse de Séoul a suspendu les échanges après que les deux indices principaux ont dévissé de plus de 8%. Les bourses européennes avaient terminé mardi en net recul: Paris -3,46%, Francfort -3,44% et Londres - 2,75%.

Base américaine touchée

Un missile iranien a frappé mardi la base militaire américaine d'Al-Udeid au Qatar «sans faire de victimes», a indiqué le ministère de la Défense qatari dans un communiqué.

Espionnage au Qatar

Le Qatar a dit avoir démantelé deux cellules d'espionnage affiliées aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.

Aéroport de Bagdad

Un drone a été abattu près de l'aéroport international de Bagdad, qui comprend une base militaire accueillant des conseillers américains, selon les autorités irakiennes qui n'ont pas précisé son origine. Au sud de la capitale, c'est le camp militaire d'une faction pro-Iran qui a été visé par une frappe aérienne.

Le consulat américain de Dubaï visé

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a confirmé mardi qu'une frappe de drone avait eu lieu à proximité du consulat américain à Dubaï et a déclaré que tout le personnel était sain et sauf. Une attaque du même type avait visé la veille l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite, fermée jusqu'à nouvel ordre comme celles du Koweït et du Liban.

Possible escorte américaine à Ormuz

Donald Trump a dit que la marine américaine pourrait escorter «si nécessaire» des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique entre l'Iran et Oman où la navigation est aujourd'hui paralysée.

Renforts français et britanniques

Paris a annoncé envoyer au Moyen-Orient des renforts militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale. Londres envoie un navire de guerre et des moyens antidrones pour protéger les bases britanniques à Chypre. Deux bases françaises de la région ont subi des «frappes limitées» depuis le début du conflit, selon le président français Macron, qui estime que l'Iran porte la «responsabilité première» de cette guerre.

Evacuations

Un premier vol organisé par les autorités pour rapatrier des ressortissants français du Moyen-Orient est arrivé tôt mercredi matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance d'Oman, a constaté l'AFP. Les Etats-Unis ont indiqué qu'environ 9000 de leurs ressortissants avaient quitté le Moyen-Orient en raison de l'insécurité.

Trump contredit Rubio sur l'initiative de l'attaque

Le président américain a assuré que l'Iran aurait attaqué «en premier» si Israël et les Etats-Unis n'avaient pas lancé samedi leur opération, qui a «presque tout détruit» en Iran. «J'ai peut-être forcé la main d'Israël», a-t-il ajouté, contredisant son chef de la diplomatie, Marco Rubio, selon qui l'initiative était revenue à ce pays. Selon Donald Trump, la plupart des responsables iraniens auxquels pensait Washington pour diriger l'Iran après la guerre sont morts.

Funérailles de Khamenei

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans les frappes israélo-américaines samedi, sera inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est). La date n'a pas encore été communiquée. Sa mort «ne signifie pas automatiquement la fin d'un système», a prévenu mardi la veuve de l'ex-chah d'Iran, Farah Pahlavi, dans une interview à l'AFP.