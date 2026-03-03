DE
FR

«Très peu coopérative»
Trump menace de «cesser tout commerce» avec l'Espagne

Donald Trump menace de couper tout commerce avec l'Espagne. Il critique le refus espagnol d'accorder l'accès aux Etats-Unis à des bases militaires pour frapper l'Iran.
Publié: 03.03.2026 à 22:36 heures
|
Dernière mise à jour: 03.03.2026 à 22:37 heures
1/2
Donald Trump critique l'Espagne sur ses dépenses militaires insuffisantes et son refus d'accorder l'accès aux USA à des bases situées en Andalousie.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé mardi de «cesser tout commerce avec l'Espagne», lui reprochant son refus de laisser les Etats-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran et ses dépenses militaires qu'il juge insuffisantes. «Nous allons cesser tout commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons pas entendre parler de l'Espagne», a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche, où il reçoit le dirigeant d'un autre pays européen, le chancelier allemand Friedrich Merz.

«L'Espagne a été terrible», a attaqué Donald Trump, en reprochant au gouvernement socialiste de Pedro Sanchez de refuser à l'aviation américaine l'accès à des bases militaires situées dans le sud du pays pour sa campagne militaire contre l'Iran. «C'est le seul pays de l'Otan qui n'a pas accepté de consacrer 5%» de son PIB à des dépenses de dépense, comme le veut le nouvel objectif de l'Otan poussé par Washington, a-t-il aussi rappelé. «L'Espagne a été très, très peu coopérative», a encore regretté Donald Trump.

L'Espagne se défend

Dans un communiqué, le gouvernement espagnol a réagi aux propos du président américain en assurant que l'Espagne était «un partenaire commercial fiable pour 195 pays dans le monde», dont les Etats-Unis.

«Si l'administration américaine souhaite revoir (sa relation commerciale avec l'Espagne), elle devra le faire dans le respect de l'autonomie des entreprises privées, de la légalité internationale et des accords bilatéraux entre l'Union européenne et les Etats-Unis», indique ce communiqué. «Notre pays dispose des ressources nécessaires pour contenir d'éventuels impacts, aider les secteurs qui pourraient être affectés et diversifier les chaînes d'approvisionnement», est-il aussi écrit.

Plus tôt dans la journée, avant les propos de Donald Trump sur son pays, le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Albares avait déclaré n'avoir «eu aucune conversation avec aucun représentant nord-américain» ni n'avoir «reçu aucune plainte» au sujet des bases militaires de Rota et Moron. Il avait souligné que ces bases, utilisées «conjointement avec les Etats-Unis», étaient «sous souveraineté espagnole».

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus