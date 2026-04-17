Migros et Coop se mobilisent contre le gaspillage alimentaire en congelant la viande à l'approche de sa date limite. Ces produits, vendus à moitié prix, séduisent les clients en Suisse.

Coop et Migros congèlent de la viande en fin de vie pour la vendre moins cher

Coop et Migros congèlent de la viande en fin de vie pour la vendre moins cher

Milena Kälin

De nombreux ménages doivent composer avec des budgets serrés, et la pression pour économiser ne cesse d’augmenter. Dans ce contexte, des ragoûts de bœuf, des entrecôtes ou d’autres produits carnés à moitié prix rencontrent un franc succès auprès de la clientèle de Migros.

Pour éviter le gaspillage, le détaillant a décidé de congeler certains produits juste avant leur date limite de consommation. Les emballages sont reconnaissables grâce à un autocollant vert. Testé l’an dernier en Suisse orientale, le concept a convaincu. «Le taux de vente, proche de 100%, montre que l’offre est bien accueillie par les consommatrices et les consommateurs», indique un porte-parole. Migros prévoit désormais d’étendre cette pratique à l’ensemble du pays.

Son concurrent Coop a pris les devants il y a déjà deux ans en congelant lui aussi la viande peu avant son échéance. «Notre clientèle apprécie beaucoup cette offre et nous enregistrons des ventes réjouissantes», fait savoir l’enseigne. La viande congelée trouve donc aussi sa place dans les assiettes une fois décongelée.

Des rabais de 50%

Chez Migros comme chez Coop, ces produits sont proposés avec une réduction de 50%. Le nouveau prix est systématiquement sur un autocollant orange.

Où trouver ces produits?

La viande est placée dans les congélateurs, généralement dans les bacs dédiés aux actions. Chez Migros, les produits sont identifiables grâce à une étiquette verte. Coop utilise de son côté le label «Utiliser au lieu de gaspiller». Un flocon de neige sur l’étiquette bleu clair signale que le produit a été congelé et qu’il doit être consommé rapidement après décongélation.

Depuis mars, Migros déploie progressivement cette offre dans ses magasins, même si la centrale ne dispose pas d’une vue précise sur l’avancement, les coopératives régionales étant responsables. Coop, après un test dans 16 points de vente, a déjà étendu le concept à l’ensemble de son réseau en Suisse.

Quand la viande est-elle congelée?

Les produits sont congelés lorsqu’ils atteignent leur date limite de consommation, tout en restant propres à la consommation. Cette méthode permet de prolonger leur durée de vie sans compromettre la qualité ni la sécurité, assure Migros.

Une conservation jusqu’à 90 jours

Les deux distributeurs congèlent la viande pour une durée maximale de 90 jours. Chez Migros, la date de congélation ainsi que la nouvelle date limite figurent sur l’étiquette verte. Certains produits sont toutefois exclus, comme la viande avec os, les abats, le poisson, les fruits de mer ou encore la charcuterie. Coop précise également que la viande marinée ne se prête pas à ce procédé. L’enseigne congèle aujourd’hui plus de 600 produits différents.

Comment bien décongeler la viande?

Il est recommandé de laisser décongeler la viande lentement au réfrigérateur, idéalement pendant la nuit. En cas de besoin, elle peut aussi être placée, toujours emballée, dans un bain d’eau froide. Une fois décongelée, elle doit être consommée rapidement. Il est en revanche déconseillé de la laisser à température ambiante et strictement interdit de la recongeler.

Que devenaient ces produits auparavant?

Avant d’être congelés, les produits sont d’abord proposés à prix fortement réduits. Migros les écoule aussi via le label «Too Good To Go» ou auprès de ses collaborateurs. Les invendus sont ensuite transformés en biogaz. Coop privilégie de son côté les dons à des organisations caritatives comme Table Suisse.

Et les discounters?

Les discounters suivent une logique similaire. Lidl fait don de ses invendus à des organisations, tout en congelant la viande pour prolonger sa conservation, sans toutefois la remettre en vente en magasin. Aldi remet également ses invendus à des organisations caritatives, tout en précisant que peu de produits atteignent leur date limite.

Denner, filiale de Migros, congèle également la viande pour la distribuer gratuitement dans les épiceries Caritas. «Les personnes touchées par la pauvreté ont ainsi accès à de précieuses sources de protéines», explique un porte-parole. Un point commun unit ces trois acteurs: avant les dons, les consommateurs peuvent déjà profiter de rabais allant jusqu’à 50% sur ces produits.