Alors que le nombre de demandes d'asile diminue, celles des Erythréens se multiplient. Hendrick Krauskopf, sous-directeur du SEM, s'est rendu à Asmara en février. La situation commence à faire du bruit sous la coupole fédérale.

Un élu PLR dénonce l'inaction de la Confédération face à la crise migratoire érythréenne

Un élu PLR dénonce l'inaction de la Confédération face à la crise migratoire érythréenne

Raphael Rauch

La Suisse et l’Erythrée peuvent être confrontées à des problèmes très concrets. En décembre 2024, la Suisse a envoyé du matériel à Asmara, la capitale de l’Erythrée, afin d’aider les autorités à contrôler les documents. Mais les appareils ne sont jamais arrivés à destination. «Faute d’adresse précise, les paquets sont restés intacts au bureau de poste du ministère des Affaires étrangères depuis décembre», indique le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans un rapport interne. Ce n’est qu’après une opération de recherche que les colis ont été retrouvés.

D'autres problèmes sont plus difficiles à résoudre. La Confédération s'attend à ce que le nombre de migrants érythréens augmente dans les années à venir. Si Asmara ne fait pas état d'une «augmentation significative» des départs, la Suisse et les organisations internationales constatent un fort taux d'émigration, une ouverture prudente des autorités érythréennes – et des signes indiquant qu'une partie de la diaspora rentre, mais souhaite ensuite retourner en Europe.

La menace du service militaire

L'ampleur de l'augmentation de la migration n'est pas claire. «Alors que la pression migratoire s'est probablement accrue en raison du risque de conflit avec l'Ethiopie et de la situation économique difficile, les routes de fuite depuis l'Erythrée sont devenues plus difficiles et dangereuses», écrit le SEM dans un rapport que Blick a pu consulter grâce à la loi sur la transparence.

Un autre problème a été identifié: la menace du service militaire pour les rapatriés. «Les Erythréens titulaires d'un titre de séjour à l'étranger bénéficient pendant trois ans d'un statut de diaspora qui les libère des obligations nationales, écrit le SEM. Après trois ans dans le pays, ce statut s'éteint et ils sont à nouveau soumis au service national, par exemple.» Ce délai devrait désormais être réduit à un an, ce qui pourrait à nouveau inciter certains hommes à fuir en direction de la Suisse.

Damian Müller monte au front

Entre-temps, le SEM a intensifié le dialogue politique avec l'Erythrée. Fin février 2026, le sous-directeur du SEM Hendrick Krauskopf s'est rendu à Asmara pour un dialogue bilatéral. L'objectif était d'approfondir les relations. Il s'agit de la visite suisse du plus haut niveau depuis des années. La dernière fois qu'un sous-directeur du SEM s'est rendu à Asmara, c'était en 2019.

D'autres pays européens vont plus loin et ont déjà dépêché des ministres à Asmara. Le Conseil fédéral s'oppose à un dialogue politique au plus haut niveau avec l'Erythrée: Berne refuse de légitimer le dictateur Isayas Afwerki, qui dirige le pays d'une main de fer depuis plus de 30 ans.

« Il nous faut désormais un leadership fort, un dialogue au plus haut niveau et des résultats concrets Damian Müller, conseiller aux Etats PLR »

La retenue de la Confédération est critiquée par le PLR Damian Müller, spécialisé sur les questions de politique d'asile. Le conseiller aux Etats lucernois déclare à Blick: «Ignorer les mandats du Parlement pendant des années, c'est accepter tacitement l'arrivée de nouvelles vagues de demandeurs d'asile. L'Erythrée est un enjeu stratégique en matière de politique migratoire. Il nous faut désormais un leadership fort, un dialogue au plus haut niveau et des résultats concrets, et non plus de l'inaction.»

Demandes en hausse

Alors que le nombre global de demandes d’asile diminue, les demandes érythréennes, elles, sont en forte hausse. En 2025, elles ont augmenté de 63% par rapport à 2024, passant de 2093 à 3415 dossiers. Les premières demandes ont, elles, plus que doublé, passant de 923 à 2191, soit une hausse de 137%.

Selon le SEM, la raison principale de cette augmentation en 2025 est que de plus en plus de personnes d'Afrique de l'Est arrivent dans le sud de l'Italie et poursuivent ensuite leur route. La plupart des Erythréens étaient déjà depuis longtemps en Libye.