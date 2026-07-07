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Alerte de degré 3 à Genève et Lausanne!
La canicule revient en force dès ce mardi… avec une différence notable

Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la plaine dès ce mardi, avec un pic à 34 degrés attendu à Genève. MétéoSuisse a déclenché une alerte de degré 3 en plaine.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la Suisse romande dès mardi, avec des pics à 35 degrés attendus à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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Leo Vonlanthen et ATS Agence télégraphique suisse

L'accalmie aura été de courte durée! Une semaine après la fin d'une canicule qui a établi plusieurs records partout à travers le pays, la vague de chaleur devrait déjà faire son grand retour en Suisse romande cette semaine, selon les prévisions de MétéoSuisse.

La journée de lundi a été marquée par des températures estivales supportables. Il a fait autour de 30 degrés à Lausanne, de 31 degrés à Genève, et de 32 degrés en Valais. 

Mais c'est à partir de ce mardi que les choses vont véritablement se corser. MétéoSuisse vient de déclencher un avertissement pour danger de canicule (degré trois) sur les deux plus grandes villes de Suisse romande. Genève suffoquera sous 34 degrés, tandis que Lausanne s'en tirera à peine mieux avec 32 degrés. A Sion, en revanche, aucune alerte canicule n'est pour l'heure envisagée, malgré un pic de températures similaire à celui prévu dans la capitale vaudoise.

Une différence par rapport à juin

La vague de chaleur ne devrait pas faiblir entre mercredi et vendredi, avec 33 degrés attendus à Lausanne et un, voire deux degrés de plus à Genève. A Sion, le mercure devrait continuer à grimper pour atteindre les 35 degrés.

Capture d'écran/@MétéoSuisse

Les alertes de niveau 3 sont valables pour l'instant au moins jusqu'au lundi 13 juillet. Selon les météorologues, les orages éventuels entre vendredi et dimanche ne devraient atténuer la chaleur que temporairement.

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La Suisse romande s'apprête donc une nouvelle fois à suffoquer. Un changement de taille devrait toutefois distinguer la vague de chaleur à venir de la canicule de juin: les nuits tropicales devraient cette fois épargner la Suisse romande. Les températures minimales nocturnes devraient se situer entre 15 et 23 degrés selon les régions. Dans les zones urbaines, il fera plus chaud la nuit en raison d'un rayonnement thermique plus lent.

Lors d'une alerte de danger 3, MétéoSuisse met en garde contre un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre par jour, de préférence des boissons non sucrées et sans alcool. Il convient d'éviter tout effort physique aux heures les plus chaudes de la journée. De même, il ne faut laisser ni personnes ni animaux dans des voitures garées.

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