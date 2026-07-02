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Des adaptations sont nécessaires
La canicule «doit être considérée comme un signe clair» de la crise climatique, admet Albert Rösti

«La canicule est un danger majeur», prévient Albert Rösti. Le ministre de l'Environnement appelle à végétaliser les villes et à poursuivre la sortie des énergies fossiles tout en garantissant l'approvisionnement électrique.
Publié: 17:35 heures
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Dernière mise à jour: 17:49 heures
«Il ne faut pas conclure systématiquement à une crise climatique à chaque intempérie», a déclaré le conseiller fédéral. «Mais cette vague de chaleur doit être considérée comme un signe clair de cette crise», a-t-il déclaré à la radio SRF.
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ATS Agence télégraphique suisse

Selon Albert Rösti, la vague de chaleur est un «signe évident de l'évolution du climat». Il est nécessaire de créer davantage d’espaces verts dans les villes, a cité en exemple le ministre en charge de l'Environnement dans une interview à la radio SRF.

«Il ne faut pas conclure systématiquement à une crise climatique à chaque intempérie», a déclaré le conseiller fédéral. «Mais cette vague de chaleur doit être considérée comme un signe clair de cette crise», a-t-il déclaré sur les ondes de la radio alémanique.

Même s’il ne faut pas tomber dans l’alarmisme, la canicule doit être perçue comme un danger majeur pour l’homme et l’environnement, relève-t-il. Il a admis ne pas s’être distingué comme un grand défenseur de la politique climatique lors de son mandat de conseiller national.

L'espace public doit être adapté

M. Rösti a souligné la nécessité de mesures d’adaptation dans l'espace public. Les cantons et les villes sont en première ligne concernant les aménagements à prendre, telles que la végétalisation des villes. Pour lui, la Confédération peut apporter son aide à titre subsidiaire.

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Au niveau fédéral, selon M. Rösti, il s’agit de poursuivre la sortie des énergies fossiles. Il se dit grand partisan des énergies renouvelables telles que le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité, mais ne souhaite pas pour autant exclure l’énergie nucléaire comme option.

Sa mission prioritaire est de garantir l’approvisionnement en électricité du pays. Pour des «raisons pragmatiques», M. Rösti n’est pas très favorable à des mesures radicales telles qu’une augmentation drastique des prix de l’essence et du fioul.

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