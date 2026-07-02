DE
FR

Un expert fait le point
Cette chaleur caniculaire risque de devenir la norme en Suisse

Avec une températures record et 12 jours de canicule, la Suisse a connu une chaleur inédite en juin. Est-ce la nouvelle norme? Reto Knutti, chercheur en climatologie à l'EPFZ, nous explique ces vagues de chaleur et se demande si la situation va s’aggraver.
Publié: 14:46 heures
1/4
En Suisse, la vague de chaleur a duré 12 jours et la population cherchait désespérément à se rafraîchir.
Photo: Keystone
Wiebke_Köhne_Praktikantin News Desk_Ringier Blick_1.jpg
Wiebke Köhne

Durant la seconde quinzaine de juin, la Suisse a étouffé sous un anticyclone persistant. Cette vague de chaleur historique a duré douze jours dans le nord du pays. Des records historiques ont été enregistrés dans 19 stations de mesure.

Pour rappel, «une journée de canicule» dépasse les 30 degrés et si elle se répète pendant trois jours d'affilée, on parle alors de vague de chaleur. Une zone de haute pression est un phénomène météo normal. En revanche, ces vagues de chaleur torrides en juin sont une conséquence du changement climatique.

D'ailleurs, les journées de canicule et les vagues de chaleur ne sont pas des phénomènes nouveaux. «Elles ont toujours existé», explique Reto Knutti, physicien du climat à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Mais à cause du changement climatique, cette situation de base s'est tellement modifiée que les températures ont augmenté de près de 3 degrés en Suisse. «De ce fait, le seuil de canicule est franchi plus souvent et il est moins fréquemment interrompu.»

«Chaque vague de chaleur est liée à la météo»

En d'autres termes, «environ 80% de ce phénomène s’explique par le fait que nous sommes exposés aux mêmes conditions météorologiques dans un monde plus chaud», décrypte Reto Knutti. A l’avenir, cette vague de chaleur de juin ne sera donc pas une exception, mais une nouvelle norme.

A lire aussi
Malaises, déshydratation… Les urgences prises d'assaut à cause de la canicule
Des effets jusqu'à 72h après!
Malaises, déshydratation… Les urgences prises d'assaut à cause de la canicule
Ce qu'ont fait les cantons ont fait pour protéger les travailleurs de la canicule
Avec vidéo
Témoignages
Dix jours de canicule
Ce qu'ont fait les cantons pour protéger les travailleurs

Et les 20% restants? Ils sont dus aux conditions météorologiques. Car même dans un monde plus chaud, des conditions spécifiques restent nécessaires pour qu’une vague de chaleur se produise. «Chaque vague de chaleur est liée aux conditions météorologiques», précise Reto Knutti. «Pour cela, il faut un anticyclone.»

Mais la météo aussi est en train de changer. On observe une tendance à la hausse des anticyclones dits «bloqués». «Ceux-ci se fixent particulièrement longtemps, et deux ou trois jours ensoleillés se transforment soudainement en une période de dix jours de beau temps», explique Reto Knutti.

Les experts cherchent encore à comprendre pourquoi ces anticyclones s’installent si obstinément au-dessus de nos têtes. Toutefois, les fortes chaleurs actuelles seraient souvent liées au mauvais temps au-dessus de l’Atlantique oriental.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus