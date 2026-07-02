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Malgré les violents orages
Le niveau de sécheresse reste inquiétant… et ce n'est pas prêt de s'arranger

Les fortes pluies tombées en milieu de semaine ont provoqué le chaos en Suisse. Mais ces précipitations ne détendent pas la situation sur le plan de la sécheresse.
Publié: 10:02 heures
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Dernière mise à jour: 10:13 heures
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Malgré les orages, la plupart des régions de Suisse subissent encore la sécheresse.
Photo: Leserreporter
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Wiebke Köhne

Des ruisseaux en crue, des inondations dans les parkings souterrains et des rues qui se transforment en torrent: entre mardi et mercredi, de violents orages accompagnés de pluies diluviennes se sont abattus sur la Suisse. De quoi mettre un terme à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines? Malheureusement non. 

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Météo chaotique:Une tempête de grêle et des crues éclair frappent plusieurs régions

Malgré la pluie, aucune amélioration ne semble se profiler. Dans presque tous les cantons, un niveau de danger de degré 4 sur 5 reste en vigueur. Seuls le Tessin et le sud des Grisons sont mieux lotis. 

La quantité d’eau n’est pas le seul facteur déterminant

Ce qui semble contradictoire à première vue s’explique par la nature du sol. Selon MétéoSuisse, le manque d'humidité de ces derniers temps a eu pour conséquence d'imperméabiliser la couche supérieur du sol. Ceci implique que lors d'intenses précipitations, la majeure partie de l'eau ruisselle avant de pouvoir s’infiltrer.

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Comme il n'avait pas plu en Suisse depuis longtemps, la sécheresse a également atteint les couches plus profondes. Ce qui jouent également un rôle déterminant dans l’évaluation de la situation par les autorités. 

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Pas de détente en vue

Des précipitations régulières et étendues sur plusieurs semaines sont actuellement nécessaire pour mettre un terme à cette sécheresse. Et une pluie faible mais persistante est bien plus bénéfique qu’une averse intense. Le sol n’a en effet pas la capacité d’absorber de grandes quantités d’eau en peu de temps.

Mais les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Selon MétéoSuisse, un temps anticyclonique va se mettre en place ces prochains jours. Une nouvelle période sèche, accompagnée de températures élevées, est prévue. Et on ignore encore combien de temps elle va durer. 

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