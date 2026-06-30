Alors qu'on attendait impatiemment les orages annonçant la fin de la canicule, fin juin, la météo annonce l'arrivée probable d'une nouvelle vague de chaleur, en juillet. Il est néanmoins trop tôt pour prédire l'intensité de l'épisode.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Suisse a subi une canicule avec des pics à 38 degrés avant une baisse de 5 à 6 degrés grâce à quelques orages. Les prévisions pour juillet annoncent une chaleur persistante, mais sans dépasser l’intensité de la canicule récente

Vincent Devantay, météorologue chez MétéoNews, indique que les températures pourraient atteindre 30 à 35 degrés début juillet. La sécheresse et la chaleur devraient se maintenir, accentuant les risques pour l’environnement

Des orages violents avec 30 à 40 mm de pluie et possible grêle sont attendus dans certaines régions. Cependant, le manque de précipitations inquiète, aggravant la sécheresse et menaçant la faune et les cours d’eau du pays.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Après des pics de chaleur à 38 degrés, plusieurs records de température nationaux et des journées résolument suffocantes, la Suisse attendait les orages promis avec une impatience frisant le désespoir. Les températures ont (enfin!) baissé de 5 à 6 degrés, tandis que quelques orages ont rafraîchi plusieurs régions du pays.

Hélas, ce répit devrait être de courte durée... Sur les réseaux sociaux, des passionnés de météo annoncent même une canicule «encore plus intense» et «encore plus longue» pour le mois de juillet, suscitant des salves de commentaires affolés. Est-ce vrai? Va-t-on suffoquer encore plus, ces prochaines semaines? Oui, et non. Ainsi que nous l'indique Vincent Devantay, météorologue chez MétéoNews, le mois de juillet pourrait effectivement s'avérer «chaud, voire très chaud». Or, un éventuel (et probable) épisode caniculaire ne devrait pas dépasser l'intensité que celui qui s'achève à peine. Pas de pics à 45 degrés, donc, comme l'annoncent certains comptes Instagram. Mais on ne pourra pas éteindre les ventilateurs, pour autant…

Chaleur et sécheresse vont rester

«Actuellement, on ne peut absolument pas parler de 'fraîcheur', admet notre expert. On reste dans des températures anormalement élevées pour la saison. Dès ce jeudi, le mercure devrait progressivement remonter, pour atteindre les trente degrés durant le weekend.»

Les 5 et 6 juillet pourraient donc voir réapparaître un temps sec, ensoleillé et chaud. «Certains modèles annoncent des températures dépassant les 35 degrés, mais ce n'est pas la tendance qu'on observe dans la majorité des prédictions, rassure Vincent Devantay. La possibilité d'une nouvelle vague de chaleur existe, mais il est encore trop tôt pour en déterminer l'intensité.»

Impossible, donc, de savoir si l'on va réellement dépasser les trente degrés, en juillet. «Mais dans tous les cas, la sécheresse et la chaleur devraient rester présentes, précise le météorologue. Normalement, durant le mois de juillet, on observe des journées plus fraîches, oscillant autour des 24 degrés. Cette année, par contre, la chaleur semble offrir peu de répit.»

Nuits douces et possibles orages violents

Bonne nouvelle: la bise, de retour après plusieurs jours étouffants, pourra au moins ventiler un peu notre atmosphère, rendant la chaleur bien plus facile à supporter. «Les nuits vont toutefois rester plutôt douces, sans forcément parler d'extrêmes, avec un manque de précipitation inquiétant, poursuit notre interlocuteur. Des orages plutôt violents pourraient également éclater, mais ils ne concerneront pas toutes les régions de la Suisse. Certaines verront probablement tomber 30 à 40mm de pluie, avec une possible présence de grêle, tandis que d'autres resteront au sec.»

Malheureusement, ces épisodes orageux ne devraient pas arranger durablement la situation. Bien que l'anticyclone responsable de la précédente canicule s'est progressivement rétracté en direction du proche-Atlantique, libérant petit à petit la masse d'air chaud qui nous a accablés, on risque de voir apparaître, droit derrière, une nouvelle masse d'air venue de la Péninsule Ibérique. «C'est ce que prévoient certains modèles, mais, à nouveau, on ne peut pas encore l'affirmer avec certitude», tempère Vincent Devantay.

Un danger pour la nature et la faune

A noter que certains comptes Instagram un brin alarmistes annoncent jusqu'à 45 degrés en France, sur une durée excessivement longue. Pour notre expert, un tel scénario ne semble pas réaliste en Suisse, en ce moment, même s'il pourrait bien se vérifier ces prochaines années. Le météorologue insiste néanmoins sur l'intensité de la sécheresse: «On n'en parle pas assez, déplore-t-il. Le manque d'eau s'aggrave, la neige en haute montagne disparaît déjà à vue d'oeil, alors que ce phénomène n'intervient habituellement qu'au mois d'août... Le niveau, ainsi que le débit des cours d'eau et des lacs sont très bas, ce qui présente des dangers pour la faune.»

Une éventuelle deuxième canicule ne sera donc pas forcément «pire» que la précédente, mais rien n'est encore sûr. Ces prochains jours devraient s'avérer décisifs, lorsqu'il s'agit de prévoir la chaleur qui nous attend, en juillet.