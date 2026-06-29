Pendant deux semaines, la canicule a pesé sur la Suisse. On a transpiré, mal dormi, et ces températures record se sont imposées comme le sujet de conversation numéro un. Dimanche, la vague de chaleur a atteint son pic avant une baisse des températures en ce début de semaine.

Après les orages, retour sur ces derniers jours de chaleur extrême. Car cette canicule n’a pas seulement fait tomber des records: elle a aussi provoqué plusieurs scènes insolites. Voici les moments les plus étonnants.

1 Des pavés se soulèvent en pleine rue

Plus d’un passant a dû rester bouche bée. Jeudi, en plein cœur de Zurich, les pavés du Rennweg se sont soudainement soulevés, formant comme des vagues sur la chaussée. La chaleur les a fait se dilater, jusqu’à provoquer une fissure. Les travaux de réparation devraient avoir lieu pendant les vacances d’été.





La chaleur n’a pas seulement touché les rues pavées. Elle a aussi provoqué des fissures sur certaines autoroutes. Dernier incident en date: vendredi, sur l’A3, près de Quarten, dans le canton de Saint-Gall. La voie de dépassement doit rester fermée jusqu’à dimanche midi.

2. Bâle plus chaude que Dubaï

Oui, c’est bien vrai. Samedi, certaines régions de Suisse ont enregistré des températures plus élevées que Dubaï, pourtant connue pour ses chaleurs extrêmes en été. Alors que le thermomètre affichait 37 degrés dans la métropole des Emirats arabes unis, il grimpait jusqu’à 39 degrés à Bâle. Dans d’autres localités suisses aussi, il faisait nettement plus chaud qu’à Dubaï ou encore Bangkok.

La Suisse romande n’a pas été épargnée. A Genève, un record pour un 23 juin a été battu avec 36 degrés. Neuchâtel a, elle aussi, suffoqué avec 36,2 degrés, soit l’une des valeurs les plus élevées relevées en Suisse romande durant l’épisode. La situation était encore plus extrême chez nos voisins. En Allemagne et en France, les températures ont dépassé les 41 degrés. Dans le Land de Saxe-Anhalt, 41,5 degrés ont été mesurés.

3. Les rayons réfrigérés tombent en panne

Samedi, à Egerkingen, dans le canton de Soleure, un lecteur de Blick s’apprêtait à faire ses courses à la Migros du Gäupark lorsqu’il a été surpris par des rayons quasiment vides. «Une grande partie des rayons réfrigérés était complètement vide», raconte ce Soleurois.

Interrogée, la coopérative Migros Aare, à laquelle appartient cette succursale, a confirmé le problème: «Depuis vendredi après-midi, nous constatons des restrictions temporaires concernant les produits réfrigérés. Cela s’explique par les températures extérieures actuellement très élevées.» En clair, le système de refroidissement ne parvenait plus à suivre. Les installations frigorifiques n’étaient plus assez performantes et les employés ont dû mettre hors service environ la moitié des rayons concernés.

4. Cafouillage à l'école

Mercredi, les écoles communales de Sursee, dans le canton de Lucerne, ont décidé de réagir à la chaleur persistante en annulant une partie des cours. Jeudi et vendredi, l’enseignement ordinaire n’a donc pas eu lieu. Problème: le canton n’était pas au courant. Il a découvert la mesure après une demande de la «Luzerner Zeitung». «Le canton de Lucerne ne connaît pas de 'congé canicule', les communes ne sont donc pas habilitées à annuler des cours», a déclaré la responsable Martina Krieg au journal. Selon elle, le canton n’avait jusqu’ici émis aucune directive à ce sujet.

En Suisse romande, la chaleur a aussi poussé les autorités à rappeler les bons réflexes. A Genève, le dispositif cantonal fortes chaleurs rappelle que les épisodes caniculaires sont appelés à devenir plus fréquents: selon le canton, la température y a déjà augmenté de 2 degrés depuis 1864 et les journées tropicales pourraient devenir trois à cinq fois plus nombreuses.

5. La limite du zéro degré trop haute

Martin Meul, journaliste à Blick, est parti chercher un peu de fraîcheur dans les montagnes valaisannes. Mais même au sommet de l’Allalinhorn, à 4027 mètres d’altitude, le thermomètre affichait encore 8 degrés.

Malgré l’altitude et l’heure matinale, un simple t-shirt suffisait presque. «Même à plus de 4000 mètres, il fait chaud», a constaté Martin Meul. Samedi, la limite du zéro degré se situait autour de 4600 mètres. Un niveau exceptionnel, qui pourrait bien s’approcher d’un record.

6. Un thermomètre qui fond

Darya Vasylyeva, rédactrice à Blick, était ce week-end à l’OpenAir de Saint-Gall. Dans une tente noire, elle a mesuré la température intérieure. Résultat: l’écran affichait 50 degrés. Mais ce chiffre impressionnant n’était pas le seul élément marquant. Il faisait tellement chaud que le thermomètre de la rédaction a fini par fondre!

Ces scènes spectaculaires font écho à ce que l’on observe aussi dans les villes romandes. A Genève comme à Lausanne, on a mesuré jusqu'à 55 degrés au sol! Les surfaces minérales, les places très exposées et les zones peu ombragées peuvent transformer certains quartiers en véritables îlots de chaleur, avec des températures ressenties bien plus élevées que celles mesurées officiellement sous abri.