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Grand final ce lundi
La canicule pourrait battre des records de durée dans plusieurs stations météo

La canicule pourrait établir des records de longévité lundi dans plusieurs stations météo. Après 12 jours de chaleur intense, le mercure devrait toutefois enfin baisser ce lundi.
Publié: il y a 27 minutes
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La canicule pourrait établir des records de longévité lundi dans plusieurs stations météo.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La vague de chaleur actuelle pourrait établir de nouveaux records de longévité dans plusieurs stations météorologiques suisses avant le rafraîchissement attendu en début de semaine.

Zurich/Fluntern, Berne/Zollikofen, Payerne, Schaffhouse, Buchs/Aarau, Delémont, Pully, Fribourg et Altdorf ont déjà égalé leur record de durée de canicule et pourraient le dépasser si le mercure franchit à nouveau les 30°C lundi.

La durée d'une vague de chaleur est mesurée par le nombre de jours consécutifs où la température maximale dépasse ce seuil. Dimanche, plusieurs stations en comptabilisaient déjà 12. Ce week-end, des records de température ont également été battus, avec 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse. Une baisse sensible des températures est toutefois attendue à partir de lundi.

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