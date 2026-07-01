Une vague de violents orages a balayé la Suisse centrale et le nord du pays durant la nuit de mardi à mercredi. Inondations, éboulements et interruptions de transports ont paralysé de nombreuses régions.

La Suisse a subi une nuit d’orages et de chaos sur les routes

La Suisse a subi une nuit d’orages et de chaos sur les routes

La Suisse a vécu une nuit de chaos météorologique. Un front d'orages stationnaires a traversé le pays d'ouest en est, provoquant des dégâts matériels considérables et d'importantes perturbations.

Le canton de Zurich a été le plus lourdement touché par cette cellule. Le service de secours local a dû basculer en mode urgence pour coordonner plus de 700 interventions de pompiers. Des torrents d'eau se sont déversés dans les gares de Winterthour et de Zurich-Stadelhofen, forçant les usagers à slalomer entre les cascades tombant des plafonds.

Des voitures piégées

A Wallisellen et Opfikon, des quartiers entiers ont été inondés, des voitures se sont retrouvées piégées sous deux mètres d'eau dans des tunnels routiers, et des dizaines de parkings souterrains ont été submergés par près de 50 centimètres de boue. Le trafic aérien à l'aéroport de Zurich a lui aussi frôlé la paralysie, forçant de nombreux avions à être déroutés vers Stuttgart.

Au stade du Letzigrund, le concert très attendu du groupe de rock Linkin Park a dû être interrompu en urgence par les organisateurs sous des trombes d'eau massives. Après une pause forcée d'environ 50 minutes pour garantir la sécurité du public, les musiciens ont finalement pu remonter sur scène pour terminer leur prestation.

Eboulements en montagne

En dehors des zones urbaines, la situation s'est avérée tout aussi critique, en particulier dans les secteurs alpins. Les cumuls de pluie les plus extrêmes ont été enregistrés à Flühli (LU). Dans le canton d’Uri, de violents orages ont déclenché des glissements de terrain et des chutes de pierres, coupant totalement certaines routes. L’autoroute A2 a aussi dû être fermée temporairement en raison des inondations sur les voies, tandis qu'une impressionnante coulée de boue a enseveli le versant uranais du col du Susten. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Le trafic ferroviaire a lui aussi subi de plein fouet les caprices du ciel dans plusieurs localités de Suisse centrale. La région de Berne a quant à elle essuyé d'importantes chutes de grêle et des rafales de vent qui ont arraché plusieurs arbres. MétéoSuisse maintient son alerte de danger de niveau 3 pour la majeure partie du pays.