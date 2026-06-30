De fortes pluies ont causé mardi soir des perturbations en Suisse centrale. Le concert de Linkin Park a été interrompu mais a finalement pu reprendre.

Le concert de Linkin Park au Letzigrund interrompu par la pluie

Le concert de Linkin Park au Letzigrund interrompu par la pluie

ATS Agence télégraphique suisse

Mardi soir, de fortes pluies ont causé des perturbations sur les routes et les voies ferrées en Suisse centrale. A Zurich, le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu.

Peu après 22h00, le canton d’Uri a annoncé sur l’application Alertswiss de la Confédération qu’un éboulement rocheux ou un glissement de terrain s’était produit sur le versant uranais du col du Susten, entre Gorezmettlen et le sommet du col. Il est recommandé d’éviter largement la zone concernée.

Dans le canton d'Uri, l'A2 a dû être fermée en début de soirée entre Bolzbach et Seedorf en raison d'inondations, selon les informations transmises par le TCS sur son site web.

Dans le canton d'Obwald, un orage a interrompu le trafic ferroviaire sur les lignes IR et S5 entre Alpnach Dorf et Alpnachstad. C'est ce qu'indiquaient les informations sur le trafic ferroviaire des CFF. Il n'y a actuellement aucun moyen de se déplacer entre ces deux localités, précisait le communiqué. La durée de l'interruption est indéterminée.

Concert interrompu à Zurich

Les services météorologiques avaient annoncé des orages en montagne pour la soirée. Le radar des précipitations de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse montrait mardi sur Internet que des orages éclataient notamment au-dessus des Alpes mardi soir.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

À Zurich, le concert du groupe de rock Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu en raison de fortes pluies, a rapporté un journaliste de Keystone-ATS. Après une interruption d'environ 50 minutes, le groupe américain est remonté sur scène et a poursuivi sa prestation.