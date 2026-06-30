DE
FR
Des pluies torrentielles interrompent le concert de Linkin Park
0:35
Déception à Zurich:Des pluies torrentielles interrompent le concert de Linkin Park

Intempéries à Zurich
Le concert de Linkin Park au Letzigrund interrompu par la pluie

De fortes pluies ont causé mardi soir des perturbations en Suisse centrale. Le concert de Linkin Park a été interrompu mais a finalement pu reprendre.
Publié: 30.06.2026 à 22:48 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Le concert a été interrompu mais a pu reprendre.
Photo: Marco Masiello
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mardi soir, de fortes pluies ont causé des perturbations sur les routes et les voies ferrées en Suisse centrale. A Zurich, le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu.

Peu après 22h00, le canton d’Uri a annoncé sur l’application Alertswiss de la Confédération qu’un éboulement rocheux ou un glissement de terrain s’était produit sur le versant uranais du col du Susten, entre Gorezmettlen et le sommet du col. Il est recommandé d’éviter largement la zone concernée.

Dans le canton d'Uri, l'A2 a dû être fermée en début de soirée entre Bolzbach et Seedorf en raison d'inondations, selon les informations transmises par le TCS sur son site web.

Dans le canton d'Obwald, un orage a interrompu le trafic ferroviaire sur les lignes IR et S5 entre Alpnach Dorf et Alpnachstad. C'est ce qu'indiquaient les informations sur le trafic ferroviaire des CFF. Il n'y a actuellement aucun moyen de se déplacer entre ces deux localités, précisait le communiqué. La durée de l'interruption est indéterminée.

Concert interrompu à Zurich

Les services météorologiques avaient annoncé des orages en montagne pour la soirée. Le radar des précipitations de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse montrait mardi sur Internet que des orages éclataient notamment au-dessus des Alpes mardi soir.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

À Zurich, le concert du groupe de rock Linkin Park au stade du Letzigrund a été interrompu en raison de fortes pluies, a rapporté un journaliste de Keystone-ATS. Après une interruption d'environ 50 minutes, le groupe américain est remonté sur scène et a poursuivi sa prestation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus