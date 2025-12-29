Certains biens immobiliers ont suscité un intérêt phénoménal, ou même l'indignation, durant l'année 2025. On retrouve des villas historiques, d'immenses châteaux ou d'appartements de luxe. Voici sept histoires qui ont marqué l'année.

Ces propriétés suisses extravagantes ont suscité la controverse en 2025

Des prix fous et la villa de Poutine

Nicola Imfeld

En 2025, un phénomène immobilier s'est emparé de toute la Suisse: la crise du logement. Alors qu'il y a une pénurie d'appartements, de nombreux Suisses peinent à trouver un nouveau logement. Et la situation ne devrait pas s'améliorer l'année prochaine.

Dans le même temps, plusieurs biens immobiliers ont défrayé la chronique. Certains ont fasciné par leur grandeur, d'autres ont suscité l'indignation à cause de leur prix de vente. Blick vous présente les sept cas les plus emblématiques.

1 La villa fribourgeoise ayant suscité l'intérêt de Poutine

Une immense villa au bord du lac de Neuchâtel a été mise en vente en octobre pour 11,9 millions de francs. Mais il ne s'agit pas d'une propriété de luxe comme les autres. Il y a vingt ans, «La Châtelaine» était dans le viseur de Vladimir Poutine, qui envisageait de s'installer en Suisse.

Rien d'étonnant alors à ce que cette forteresse high-tech offre non seulement le luxe, mais aussi un dispositif de sécurité extrême. C'est pourquoi on la surnomme aussi la «villa atomique».

2 Un loyer à 24'000 francs par mois – charges non comprises

Les rives du lac de Zurich sont connues pour leurs loyers exorbitants, mais celui-là dépasse toutes les limites. Un penthouse situé à Bellevue est proposé pour la modique somme de 24'000 francs par mois.

Il s'agit d'un luxueux appartement de cinq pièces pour 267 mètres carrés de surface habitable, promettant une vue unique sur la ville, la Limmat et le lac. Dans le contexte de pénurie de logements, l'annonce de ce loyer a suscité de nombreuses réactions. «Il faut être complètement fou pour payer ça», estime par exemple une lectrice.

3 Une villa de rêve avec un accès au lac

Une résidence idyllique a été mise en vente cet été à Bollingen (SG), un village situé à l'extrémité orientale du lac de Zurich. Cette ancienne usine d'allumettes, datant de 1932, offre une grande villa sur 3600 mètres carrés. Le point fort de la propriété est sans aucun doute son accès au lac de 150 mètres de long, une perle rare sur le marché suisse.

4 Un terrain à bâtir à plus de 12 millions de francs

L'opportunité semblait immanquable! A Herrliberg, dans le canton de Zurich, un terrain de 2200 mètres carrés a été mis en vente pour 12 millions de francs. Mais il y a un hic.

Une grange se dresse au milieu de la propriété, située en plein cœur du vieux village de la rive droite du lac. Elle a été construite en 1890 et ne peut pas être détruite, ce qui limite considérablement les possibilités pour les acheteurs potentiels. Au point de faire fuir tous les acheteurs.

5 Gstaad, foyer du chalet de ski le plus cher du monde

Dans la station de ski huppée de Gstaad (BE), un véritable palais d'hiver est en construction depuis cette année. Le domaine du Chalet Oberbort devrait générer jusqu'à 14 millions de francs de revenus locatifs annuels.

Derrière ce projet pharaonique se cache un des entrepreneurs les plus riches de Suisse: Byron Baciocchi. L'espace de loisir du chalet est impressionnant: une salle de cinéma privée, un simulateur de Formule 1, une salle de danse, une piste de bowling, ou encore une cave à vin. Sans oublier le salon à cigares.

6 La somptueuse villa du roi de la mode zurichoise

La villa la plus exclusive du canton de Zurich se trouve à Wollishofen. Son loyer s'élève à 31'500 francs par mois – charges non comprises. La somptueuse maison, située dans un grand parc, dispose de 18 chambres, d'une grande piscine et d'une vue sur le lac.

Cet été, elle a été mise sur le marché et a fait la Une des journaux nationaux. Sur le plan historique, cette villa néoclassique a été construite en 1903 par son propriétaire, Paul Kehl, premier magnat de la mode zurichoise et fondateur de la chaîne de magasin de mode PKZ.

7 Un château à plus de 2 millions

Le château de Thorenberg, situé dans les environs de Lucerne (LU), est en vente depuis le début de l'année, mais peine à trouver preneur. Son propriétaire, Hans Gysin, fait régulièrement visiter le domaine aux intéressés. Mais au dernier moment, tous se rétractent. Reste à savoir s'il trouvera un acquéreur en 2026.