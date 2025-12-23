Le village valaisan de Bellwald, qui compte 350 habitants, s'apprête à accueillir un nouvel hôtel de 200 lits et des appartements de vacances. Pour réaliser ce projet de 80 millions, l'entrepreneur Hans Ritz est encore à la recherche d'investisseurs.

Un magnat de l'immobilier prévoit un méga-hôtel dans un petit village de montagne valaisan

Michael Hotz

Dans les montagnes à Bellwald, en Valais, le cadre de vie est encore idyllique. Environ 350 habitants peuplent cette petite commune située au sud-ouest de Conches, pour laquelle le tourisme joue un rôle central. En été, les amoureux du VTT viennent explorer ses paysages, tandis qu'en hiver, la piste de ski avec ses deux télésièges et téléskis attire de nombreuses familles.

Mais ce cadre de carte-postale n’empêche pas de nourrir de grandes ambitions. Hans Ritz en sait quelque chose. Cet homme de 68 ans, qui dirige un bureau d'architectes et une société immobilière à Bellwald, est une figure locale: il a réalisé de nombreux lotissements dans la région et a présidé le FC Naters durant 25 ans.

Il arrive désormais avec un nouveau projet ambitieux, rapporte le «Walliser Bote». Il s'agit d'un complexe hôtelier de 198 lits, qui sera érigé à quelques centaines de mètres du départ de la station de ski. Quatre restaurants, un espace bien-être, plusieurs salles de conférence et un parking souterrain devraient aussi voir le jour.

« «Nous sommes ouverts aux investisseurs internationaux, pour autant qu'ils correspondent à l'orientation à long terme et à la qualité du projet» Hans Ritz, entrepreneur derrière le projet »

L'entrepreneur possède déjà le terrain à bâtir dédié à ce méga-projet, baptisé «Ferienpark Relief» (village de vacances Relief). Avec un terrain d'une surface totale de 10'000 mètres carrés, Hans Ritz a encore de la place pour construire quelques appartements de vacances à proximité de l'hôtel, soit trois chalets de quatre appartements de 4,5 pièces chacun. Coût total du projet: 80 millions de francs.

Améliorer l'offre touristique de la région

Mais pourquoi Hans Ritz s'attaque-t-il à un projet de cette envergure? «Bellwald a besoin, à mon avis, d'un projet tourné vers l'avenir. La destination manque actuellement d'offres hôtelières et d'infrastructures de bien-être modernes», répond-il à Blick. Son projet doit justement combler cette lacune.

Il y a dix ans, Hans Ritz avait déjà développé un projet similaire, dont il s'inspire aujourd'hui pour le village de vacances Relief. L'entrepreneur est optimiste car «les conditions générales se sont nettement améliorées» aujourd'hui. Depuis décembre 2022, un nouveau télésiège de six places, qui relie le village au domaine skiable, est entré en service. De plus, la télécabine tant espérée entre Bellwald et Fiesch devrait bientôt voir le jour.

Jusqu'à présent, le village n'est relié au réseau de transports publics de la vallée que par un téléphérique obsolète. «Le développement de ces infrastructures rendent le projet plus réaliste et durable», déclare avec optimisme Hans Ritz.

Des investisseurs étrangers?

Actuellement, l'architecte est encore à la recherche d'investisseurs pour son projet. Les premiers entretiens sont déjà en cours. «Nous sommes ouverts aux investisseurs nationaux et internationaux, pour autant qu'ils correspondent à l'orientation à long terme et à la qualité du projet», déclare Hans Ritz à Blick.

Il veut réunir les 80 millions rapidement pour respecter son calendrier ambitieux. L'année prochaine, la construction des appartements de vacances devrait commencer. Et le coup d'envoi de l'hôtel de 200 lits est prévu pour 2027. En 2030 déjà, le plus grand projet de cet entrepreneur immobilier expérimenté devrait devenir réalité.