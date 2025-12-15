Le tourisme en Suisse vole de record en record. Par rapport au nombre d'habitants, certaines localités sont toutefois massivement sous pression. En comparaison internationale, la situation est même plus tendue que dans certains hotspots européens.

Robin Wegmüller

Les hôteliers suisses n'ont pas à plaindre en ce moment. Le secteur se porte bien et, cette année encore, il est en passe de battre le record de 43 millions de nuitées enregistré l’an dernier. C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse concerne à la fois la clientèle suisse et étrangère. Une chose est claire: le tourisme suisse fonctionne.

Mais cette réussite a aussi son revers. Dans certaines régions, l’afflux de visiteurs pose de plus en plus de problèmes. La question du surtourisme alimente depuis plusieurs années des débats animés. Et certaines destinations traditionnellement très prisées deviennent de moins en moins tolérantes face à la pression touristique.

Les lieux les plus saturés de Suisse

Un indicateur permettant de mesurer le surtourisme est-ce que l'on appelle l'intensité touristique. Celle-ci compare le nombre de nuitées au nombre d'habitants. La taille des régions concernées est ainsi prise en compte. Watson a analysé les données de l'OFS et calculé l'intensité pour 186 communes suisses qui comptent plus de trois établissements hôteliers ou établissements thermaux ouverts régulièrement. Ces localités représentent 80% de toutes les nuitées en Suisse.

Communes avec la plus forte intensité touristique en 2024

Place Commune Nuitées par habitant Nuitées habitants 1 Zermatt (VS) 269 1'640'200 6099 2 Lauterbrunnen (BE) 215 500'405 2331 3 Grindelwald (BE) 210 826'466 3930 4 Samnaun (GR) 210 157'719 750 5 Morschach (SZ) 198 272'628 1378 6 Pontresina (GR) 184 381'487 2072 7 St. Moritz (GR) 154 768'053 4997 8 Loèche-les-Bains (VS) 144 205'990 1426 9 Saas-Fee (VS) 144 236'162 1638 10 Interlaken (BE) 142 867'786 6123

Source: Watson et OFS

Le classement montre que le Valais, l'Oberland bernois, le Bünderland et la région du lac des Quatre-Cantons en particulier présentent une très forte intensité touristique. Souvent, les destinations très fréquentées sont de petites communes de moins de 5000 habitants.

Comparée à l’étranger, la Suisse se situe à un niveau très élevé. A titre de comparaison, les destinations européennes les plus visitées, Majorque et Paris, obtiennent respectivement une intensité touristique de 57 et 20. A Venise également, avec 47 nuitées par habitant, la charge est plus faible.

Un guide de voyage américain met en garde contre la Suisse

Même si cet indicateur ne dit pas tout à lui seul, l’évolution touristique a des conséquences. La Suisse figure ainsi pour la première fois sur la «No List» du guide de voyage américain Fodor’s. Cette liste recense les destinations que les experts américains recommandent d’éviter. Sur la liste 2026 figurent des hauts lieux touristiques moins surprenants comme les îles Canaries, Mexico ou la région autour du quartier de Montmartre à Paris. Mais cette année, pour la première fois, la Suisse est également concernée.

La région de la Jungfrau, dans l'Oberland bernois, a été ajoutée à la liste négative globale de Fodor's. Les Américains justifient cette décision par l'explosion du nombre de visiteurs. «Les gens sont avides de visiter le sommet. Ils pèsent sur les glaciers qui disparaissent, sur les ressources naturelles et sur la vie quotidienne de la population suisse». Marc Ungerer, directeur de Jungfrau Region Tourismus AG, s'en émeut passablement dans un entretien pour Blick. Selon lui, la situation ne peut pas être comparée à «des endroits comme les Canaries ou Mexico, qui accueillent des flux touristiques de plusieurs dizaines de millions de visiteurs».