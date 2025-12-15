DE
FR

Les communes les plus touchées de Suisse
A Zermatt, l'intensité touristique est 5 fois plus forte qu'à Venise

Le tourisme en Suisse vole de record en record. Par rapport au nombre d'habitants, certaines localités sont toutefois massivement sous pression. En comparaison internationale, la situation est même plus tendue que dans certains hotspots européens.
Publié: il y a 18 minutes
1/5
Zermatt affiche le plus grand nombre de nuitées par habitant en Suisse, à savoir 269.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin Wegmüller

Les hôteliers suisses n'ont pas à plaindre en ce moment. Le secteur se porte bien et, cette année encore, il est en passe de battre le record de 43 millions de nuitées enregistré l’an dernier. C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse concerne à la fois la clientèle suisse et étrangère. Une chose est claire: le tourisme suisse fonctionne.

Mais cette réussite a aussi son revers. Dans certaines régions, l’afflux de visiteurs pose de plus en plus de problèmes. La question du surtourisme alimente depuis plusieurs années des débats animés. Et certaines destinations traditionnellement très prisées deviennent de moins en moins tolérantes face à la pression touristique.

Les lieux les plus saturés de Suisse

Un indicateur permettant de mesurer le surtourisme est-ce que l'on appelle l'intensité touristique. Celle-ci compare le nombre de nuitées au nombre d'habitants. La taille des régions concernées est ainsi prise en compte. Watson a analysé les données de l'OFS et calculé l'intensité pour 186 communes suisses qui comptent plus de trois établissements hôteliers ou établissements thermaux ouverts régulièrement. Ces localités représentent 80% de toutes les nuitées en Suisse.

A lire aussi
La pub de Roger Federer fait polémique alors que la Suisse croule sous les touristes
Avec l'argent du contribuable
Roger Federer attire-t-il trop de touristes en Suisse?
Un guide de voyage américain blackliste une destination suisse, la région fulmine
«Ne voyagez pas ici»
Un guide de voyage américain blackliste une destination touristique suisse

Communes avec la plus forte intensité touristique en 2024

PlaceCommuneNuitées par habitantNuitéeshabitants
1Zermatt (VS)2691'640'2006099
2Lauterbrunnen (BE)215500'4052331
3Grindelwald (BE)210826'4663930
4Samnaun (GR)210157'719750
5Morschach (SZ)198272'6281378
6Pontresina (GR)184381'4872072
7St. Moritz (GR)154768'0534997
8Loèche-les-Bains (VS)144205'9901426
9Saas-Fee (VS)144236'1621638
10Interlaken (BE)142867'7866123

Source: Watson et OFS

Le classement montre que le Valais, l'Oberland bernois, le Bünderland et la région du lac des Quatre-Cantons en particulier présentent une très forte intensité touristique. Souvent, les destinations très fréquentées sont de petites communes de moins de 5000 habitants.

Comparée à l’étranger, la Suisse se situe à un niveau très élevé. A titre de comparaison, les destinations européennes les plus visitées, Majorque et Paris, obtiennent respectivement une intensité touristique de 57 et 20. A Venise également, avec 47 nuitées par habitant, la charge est plus faible.

Un guide de voyage américain met en garde contre la Suisse

Même si cet indicateur ne dit pas tout à lui seul, l’évolution touristique a des conséquences. La Suisse figure ainsi pour la première fois sur la «No List» du guide de voyage américain Fodor’s. Cette liste recense les destinations que les experts américains recommandent d’éviter. Sur la liste 2026 figurent des hauts lieux touristiques moins surprenants comme les îles Canaries, Mexico ou la région autour du quartier de Montmartre à Paris. Mais cette année, pour la première fois, la Suisse est également concernée.

La région de la Jungfrau, dans l'Oberland bernois, a été ajoutée à la liste négative globale de Fodor's. Les Américains justifient cette décision par l'explosion du nombre de visiteurs. «Les gens sont avides de visiter le sommet. Ils pèsent sur les glaciers qui disparaissent, sur les ressources naturelles et sur la vie quotidienne de la population suisse». Marc Ungerer, directeur de Jungfrau Region Tourismus AG, s'en émeut passablement dans un entretien pour Blick. Selon lui, la situation ne peut pas être comparée à «des endroits comme les Canaries ou Mexico, qui accueillent des flux touristiques de plusieurs dizaines de millions de visiteurs».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus