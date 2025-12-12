Difficile de faire plus cher, même à Zurich: un penthouse à 24'000 francs par mois établit de nouveaux standards. Ce luxueux appartement de cinq pièces offre 267 mètres carrés de surface habitable et une vue imprenable sur la ville, la Limmat et le lac.

Patrik Berger

Une vue imprenable. Depuis la terrasse de ce penthouse situé à Zurich, le paysage s'étend de l'église Fraumünster, l'un des emblèmes de la ville, jusqu'au lac de Zurich en passant par la rivière Limmat et le pont Quaibrücke. Difficile de faire mieux. Mais difficile de faire plus cher aussi: ce penthouse situé au cinquième étage de l'immeuble historique de Bellevue coûte 24'000 francs par mois – hors charges. Ce prix en fait l'appartement le plus cher de la ville, proposé par l'agence immobilière Walde Immobilien AG, située à Zollikon.

En échange de ce montant exorbitant, son locataire bénéficie de cinq pièces sur une surface habitable de 267 mètres carrés. La terrasse fait à elle-seule 55 mètres carrés, soit la taille moyenne d'un appartement de deux pièces à Zurich, au bord de la Limmat. «La vue grandiose crée une atmosphère unique qui allie la vie citadine, au calme et à la tranquillité. C'est un lieu de vie haut de gamme qui offre des possibilités de retraite inspirantes au milieu de l'agitation urbaine», peut-on lire dans les documents de l'agence immobilière.

Cuisine aménagée et cheminée dans la chambre

Le penthouse a récemment été rénové. «Cet appartement allie luxe moderne et architecture classique. Son emplacement, à proximité immédiate des transports en commun, est idéal pour un mode de vie urbain», écrit l'agence immobilière. Elle ajoute: «Ce logement se caractérise par sa luminosité et son agencement ouvert, et promet un cadre de vie exceptionnel.»

Seuls les matériaux les plus nobles ont été utilisés, en témoigne le parquet en chêne à chevrons. Quant à la cuisine haut de gamme, réalisée sur mesure et équipée d'appareils électroménagers dernier cri, elle répond à toutes les exigences. Le penthouse comprend trois chambres à coucher. Deux d'entre elles sont aménagées en suites parentales, chacune possédant sa propre salle de bains et son dressing. Enfin, la chambre à l'étage est dotée d'une cheminée suspendue – idéale pour les nuits froides et sombres de l'hiver.

Le bâtiment a été construit en 1858 et servait à l'origine d'hôtel. A partir de 1890, le «Grandhotel Bellevue» a été l'un des plus prestigieux de Suisse. Au fil des années, le Bellevue a également accueilli une boite de nuit, un cinéma, des restaurants et des bars. En 2010, UBS a vendu le bâtiment à Swiss Life, qui l'a depuis rénové au prix de 50 millions de francs.

Une villa à 31'500 francs

Un loyer de 24'000 francs est plutôt inhabituel, même selon les standards zurichois. Récemment, un appartement de 4,5 pièces et de 194 mètres carrés installé dans le «Weisses Schloss» – le château blanc – avait fait les gros titres. Malgré sa vue imprenable sur le lac, cet appartement est resté vacant pendant des mois. A 10'830 francs par mois, son loyer n'atteint même pas la moitié de celui du penthouse de Bellevue.

A Zurich, la seule propriété qui coûte encore plus cher est la villa du fondateur de PKZ, Paul Kehl. Celle-ci est proposée au prix de 31'500 francs par mois — en plus des 3800 francs de charges. Pour ce montant, les nouveaux locataires profiteront d'une villa luxueuse de 18 pièces. Toutefois, le véritable atout de la propriété n'est pas sa taille, mais ses aménagements extérieurs: jardin, piscine, terrasses et espaces de détente, tant d'espaces qui offrent une vue imprenable sur la ville et le lac, jusqu'aux Alpes glaronaises.