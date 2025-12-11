Dans la station de ski huppée de Gstaad, un luxueux chalet est en construction et sera loué jusqu'à 14 millions de francs suisses par an. Ce projet est porté par un entrepreneur britannique figurant parmi les personnes les plus fortunées de Suisse.

Un village suisse va accueillir le chalet de ski le plus cher au monde

Un village suisse va accueillir le chalet de ski le plus cher au monde

Nathalie Benn

Le village de Gstaad (BE) comptera bientôt une résidence de plus pour les ultra-riches et elle risque d'émerveiller même les multimillionnaires habitués au luxe.

Le chalet de ski le plus grand et le plus cher au monde devrait être construit d'ici à 2028 dans la station de sports d'hiver huppée de Gstaad, a révélé le quotidien britannique «The Telegraph». Le Chalet Oberbort comprendra trois villas mitoyennes de luxe de style chalet et se situera sur la rue Oberbort, l'un des quartiers de chalets les plus prestigieux de Gstaad, à l'abri des regards indiscrets. Le complexe sera loué entre 12 et 14 millions de francs suisses par an.

Des installations surréalistes

L'ensemble de la propriété est presque aussi grand qu'un terrain de football. L'espace bien-être à lui seul s'étend sur 1500 mètres carrés. Il comprend deux bains thermaux, un hammam, un sauna, une douche de glace, un bassin d'eau froide et des cabines de soins privatives. A titre de comparaison, le spa du luxueux hôtel cinq étoiles Gstaad Palace s'étend sur 1800 mètres carrés, mais il est réservé aux 250 clients de l'hôtel.

Le chalet Oberort compte onze chambres à coucher, toutes dotées d'un dressing et d'une salle de bain privative. Les hôtes sont pris en charge 24 heures sur 24 par des employés logés dans les huit chambres réservées au personnel. Si le temps est mauvais et que vous ne voulez pas sortir, vous pourrez profiter d'un cinéma privé, d'un simulateur de Formule 1, d'une piste de danse, d'une piste de bowling, d'une cave à vin et d'un salon à cigares.

Coté à la bourse suisse

Derrière ce projet prestigieux se cache la société immobilière Unica Capital, basée à Zoug. Son dirigeant est le multimillionnaire entrepreneur britannique Byron Baciocchi, lui-même propriétaire d'un chalet à Gstaad. A noter qu'en 2023, Byron Baciocchi, ainsi que son ami d'enfance et associé Max-Hervé George, figuraient à la 167e place du classement annuel Bilanz des 300 personnes les plus riches de Suisse. Leur fortune cumulée était alors estimée à 850 millions de francs suisses.

En 2012, Byron Baciocchi a cofondé l'entreprise de construction avec Max-Hervé George. La société a fait son entrée en bourse à Zurich en 2019. Il y a deux ans, il a vendu ses parts à un groupe d'investissement luxembourgeois pour l'équivalent de 1,1 milliard de francs suisses. Depuis 2021, Byron Baciocchi est CEO et président d'Unica Capital.

Dans une interview, il explique au «Telegraph» avoir jeté son dévolu sur Gstaad parce que le village attire magiquement des milliardaires depuis des décennies. Il cible particulièrement les familles royales et les fondateurs milliardaires de start-up technologiques. Byron Baciocchi, qui vit actuellement à Monaco, est un grand passionné de Formule 1 et lui-même pilote de course. Il a participé au GT Winter Series en 2024 au volant d'une Ferrari 296 Challenge. Est-ce pour cette raison qu'il a intégré un simulateur de course à son dernier projet pharaonique? Quoi qu'il en soit, cette installation devrait ravir les amateurs de F1 qui pourront bientôt se détendre dans le chalet le plus luxueux du monde.