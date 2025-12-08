DE
Les loyers élevés nous rendent-ils de plus en plus immobiles ?
Les Suisses n'ont pas envie de déménager

En Suisse, 9,3% de la population a déménagé l'année dernière. Le taux a ainsi atteint son niveau le plus bas depuis plus de dix ans. L'évolution est particulièrement nette chez les citoyens suisses. En voici les raisons.
Publié: il y a 24 minutes
En quelques années, les loyers peuvent augmenter de plusieurs centaines de francs.
Photo: Sven Thomann
Martin Schmidt

Le nombre de déménagements en Suisse a atteint un niveau historiquement bas. L'année dernière, seul 9,3% de la population a déménagé, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique. La fréquence des déménagements se maintient au niveau de l'année précédente, au plus bas depuis plus de dix ans.

Cette tendance n'est toutefois guère surprenante. Les régions urbaines, en particulier, font face à une pénurie de logements. Les personnes qui déménagent doivent s'attendre à des loyers nettement plus élevés.

Si l'on analyse les données par nationalité, on constate que le taux de déménagement des citoyens suisses n'est que de 7,6%. L'année précédente, ce taux était plus élevé. Par rapport à il y a cinq ans, la fréquence des déménagements des ménages suisses a baissé de près de 12%.

Les loyers augmentent trop

Les jeunes sont ceux qui changent le plus fréquemment de logement. Ils quittent le domicile parental, commencent des études dans une autre ville, emménagent avec leur partenaire – ils changent aussi plus souvent d'employeur. Des perspectives salariales grandissantes peuvent aussi éveiller le besoin d'un nouveau logement à cet âge. L'arrivée d'un enfant peut aussi nécessiter un appartement plus grand.

Malgré tout, la tendance est également indéniable chez les 18-35 ans. Ils déménagent nettement moins souvent qu'il y a cinq ans. Dans les communes résidentielles populaires, le loyer peut augmenter de plusieurs centaines de francs en l'espace de cinq ans en cas de changement de logement.

Un indicateur consternant

En 2020, environ 769'000 personnes avaient déménagé en Suisse, contre 697'000 en 2024 – et ce malgré une croissance continue de la population suisse. La mobilité de la population suisse diminue.

D'un point de vue économique, c'est une tendance peu réjouissante. Et, compte tenu de la courte période pendant laquelle le changement s'est produit, elle ne devrait s'expliquer que dans une faible mesure par l'évolution démographique.

Les Neuchâtelois déménagent beaucoup

Près des trois quarts des personnes qui ont déménagé en 2024 sont restés dans le même canton. 36% de la population a déménagé au sein de la même commune et 35% a changé de commune dans le même canton. 16% a déménagé dans un autre canton et 13% à l'étranger. Les déménagements dans une autre région linguistique restent une exception.

C'est dans les cantons de Bâle-Ville (11,3%) et de Neuchâtel (10,6%) que le taux de déménagement de la population a été le plus élevé. En revanche, il est le plus faible dans les cantons de Nidwald et d'Obwald (7,4%).

Avec un taux de déménagement de 9,9%, la population des communes urbaines a davantage tendance à changer de logement que celle des communes rurales. Mais les taux de déménagement diminuent aussi sensiblement dans les villes. Dans les communes rurales, le taux de déménagement est actuellement de 7,6%, soit 30% de moins que dans les villes.

