Le nombre de déménagements a son plus bas niveau depuis 10 ans

La mobilité résidentielle en Suisse atteint son plus bas niveau en dix ans. Selon l'OFS, 9,3% de la population a déménagé en 2023, contre 9,5% en 2022. Les jeunes adultes restent les plus mobiles, tandis que les urbains déménagent plus que les ruraux.

Photo: IMAGO/Shotshop

ATS Agence télégraphique suisse

Selon l'OFS, 9,3% de la population suisse a déménagé en 2023, soit une légère baisse par rapport à 2022 (9,5%). C'est aussi le niveau le plus bas depuis une décennie. Les jeunes adultes restent les personnes qui changent le plus souvent de logement. Depuis 2020, la propension des Suisses à déménager a reculé d'environ 10%, précise lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Alors que la migration internationale a augmenté depuis 2020, les déménagements à l'intérieur du pays ont fortement diminué.

Concrètement, environ 695'000 personnes ont changé de logement en 2023, contre 769'000 en 2020. Les habitants de maisons individuelles ont moins déménagé que les occupants de maisons à plusieurs logements.

Trois quarts dans le même canton

La distance moyenne des déplacements s'est élevée à 13,5 km. Dans près de 40% des cas, les personnes se sont déplacées à moins de 2 km. Près des trois quarts sont restées dans le même canton, 37% à l'intérieur de la même commune et 35% dans une autre commune.

Seuls 16% sont partis vers un autre canton et 12% à l'étranger. Les déménagements entre régions linguistiques restent exceptionnels: seules 2% des personnes ayant changé de logement ont traversé une frontière linguistique.

Les urbains déménagent plus

Le taux de déménagement était le plus élevé dans les cantons de Bâle-Ville (11,9%) et Neuchâtel (10,7%). Il était le plus faible à Appenzell Rhodes-Intérieures (6,9%) et Uri (7,3%). Avec un taux de déménagement de 10%, la population des communes urbaines a présenté une propension à bouger sensiblement plus élevée que celle des communes rurales (7,8%).

En d'autres termes, les habitants des zones urbaines ont affiché une propension près de 30% plus élevée que ceux des zones rurales. Parmi les vingt plus grandes villes suisses, St-Gall (14,1%) et Berne (13,1%) ont affiché les taux de déménagement les plus élevés, Vernier GE (8,4%) et Bellinzone TI (8,7%) les plus bas.

Plus de 60 ans légèrement plus mobiles

Les jeunes adultes et les très jeunes enfants restent les plus mobiles. En 2023, 15,3% des enfants de moins de 2 ans et 19,3% des 20-36 ans ont changé de logement.

La baisse des déménagements observée entre 2020 et 2023 a toutefois uniquement touché la population des moins de 60 ans, avec une diminution de 10% de leur fréquence de mobilité. À l'inverse, les 60 ans et plus ont vu leur tendance à déménager légèrement augmenter (+2%).

Les célibataires ont affiché un taux de déménagement près de deux fois plus élevé (12,4%) que les personnes mariées (6,6%). Les Suisses ont sensiblement moins déménagé (7,9%) que les étrangers (13,6%). Enfin, les hommes vivant seuls ont plus changé de logement (11,2%) que les femmes seules (8,9%).

Plus grand ou plus petit

Plus un logement est petit, plus ses occupants sont susceptibles d'en changer. La plupart des déménagements se font vers plus grand ou plus petit. En effet, près de trois quarts des personnes ayant déménagé à l'intérieur de la Suisse en 2023 ont choisi un logement avec un nombre de pièces différent de celui de leur ancien logement.

Les personnes de moins de 16 ans et celles âgées de 29 à 47 ans se sont majoritairement orientées vers des logements avec davantage de pièces. À l'inverse, les 16-28 ans et les plus de 47 ans ont généralement opté pour des logements plus petits.