A Herrliberg (ZH), un terrain de 2200 mètres carrés est à vendre pour 12 millions de francs suisses. Malheureusement pour les investisseurs, une grange historique datant de 1890 doit être préservée, ce qui décourage considérablement les acheteurs potentiels.

Patrik Berger

Les terrains constructibles sur les rives du lac de Zurich sont rares et très prisés, faisant considérablement grimper le prix de l'immobilier. En ce moment, un terrain de 2200 mètres carrés est à vendre à Herrliberg, avec un taux d'imposition particulièrement bas de 73%. L'agence immobilière Walde Immobilien, basée à Zollikon, en demande 12 millions de francs suisses. «Situé au cœur de la charmante commune de Herrliberg, ce terrain est une opportunité unique, précise l'annonce. Son emplacement central et sa superficie, le rendent très intéressant pour les promoteurs et les investisseurs.»

Seulement voilà: sur ce même terrain se trouve une grange construite en 1890 qui doit absolument rester là où elle est. De quoi décourager de nombreux acheteurs potentiels. «Elle peut être transformée en une charmante maison de rêve grâce à quelques aménagements», précise l'annonce immobilière.

14 nouveaux logements possibles

D'après une étude de faisabilité, il serait possible d'aménager une surface habitable totale de 1480 mètres carrés. Sur cette surface, 780 mètres carrés sont envisageables et 700 mètres carrés supplémentaires peuvent être créés pour transformer la grange. «Selon les dimensions, vous pouvez aménager jusqu'à 14 appartements haut de gamme. Le plan d'aménagement vous offre un large champ de possibles pour laisser libre cours à votre créativité», écrit l'agence.

La propriété séduit par son potentiel, son emplacement central et sa polyvalence. «Même si la grange doit être intégrée dans un nouveau projet, elle offre la possibilité de combiner le charme de l'ancien au confort moderne pour créer une symbiose harmonieuse», ajoute l'annonce avec enthousiasme. D'après le texte promotionnel, cette grange est un investissement judicieux pour «les entreprises souhaitant optimiser leur portefeuille immobilier, les particuliers en quête d'un placement sûr ou encore pour celles et ceux qui veulent mettre du cœur à l'ouvrage dans un nouveau projet.»

La propriété sera vendue au plus offrant. Il est donc fort possible que le terrain coûte au final plus de 12 millions de francs suisses, malgré la présence de la vieille grange.