Depuis des années, les prix des logements en propriété ne cessent de grimper. Mais il reste encore quelques logements plus abordables dans de nombreuses communes. Point de situation.

Dans ces communes suisses, il est encore possible d'acheter une maison à moins de 1 million

Un logement en propriété pour moins d'un million de francs n'existe souvent que dans les régions reculées de Suisse, comme à Poschiavo (GR). Photo: keystone-sda.ch

Dorothea Vollenweider

Les villas en Suisse sont très convoitées et rares. Les taux d'intérêt hypothécaires bas boostent la demande, ce qui conduit à une hausse des prix sur le marché. Résultat? Il n'a jamais été aussi difficile de trouver un logement abordable.

Les experts en immobilier de l'agence de consultation zurichoise Iazi ont analysé les prix des transactions immobilières en 2025. «Les logements sont abordables là où il n'y a pas d'emploi», résume Donato Scognamiglio, président du conseil d'administration d'Iazi et député zurichois vert libéral.

La solution? Vivre dans le Jura

Acquérir un logement pour moins d'un million de francs n'est donc souvent possible que dans les régions isolées de Suisse. Comme à Poschiavo (GR), où une maison témoin de 140 mètres carrés de surface habitable, bien entretenue et de dix ans d'âge, coûte 838'000 francs à l'achat. Ou à Schlatt (TG), où une maison similaire est estimée à 969'000 francs. Dans le canton du Jura, une maison individuelle comparable reste aussi abordable, pouvant être acquise au prix de 750'000 francs ou moins dans la plupart des communes.

Dans les communes de Glaris et Glaris Sud, Kandersteg (BE), Frutigen (BE), Neckertal (SG), Sennwald (SG), Goms (VS) et Naters (VS), on trouve aussi des maisons témoins à moins d'un million. Le désavantage est que cela demande d'effectuer de longs trajets pour se rendre au travail.

Une grosse augmentation de prix

L'augmentation des prix au cours des dix dernières années est considérable. Dans la ville d'Uster (ZH), la même maison témoin coûte 2,96 millions de francs, alors qu'elle coûtait encore 1,25 million de francs il y a dix ans – soit une hausse de 65%!

Les prix des logements en propriété n'ont, certes, pas augmenté partout de manière aussi marquée qu'à Uster. La hausse s'élève en moyenne à 26% en Suisse. Une augmentation des prix qui reste toutefois dramatique face au renchérissement. Sur la même période, les salaires ont augmenté de 5% seulement, face à 6% de renchérissement.

En Suisse, on constate que 78% de la population vit dans des communes où la maison témoin mentionnée ci-dessus coûte plus d'un million de francs. En 2015, cela ne concernait que 44% de la population.

De mauvaises opportunités

Les prix élevés représentent désormais un obstacle insurmontable pour la plupart des acheteurs, car les exigences des banques sont toujours aussi élevées. «Et elles devraient même augmenter en raison des risques croissants du marché», avance Donato Scognamiglio. Conséquence: ceux qui n'ont pas assez de fonds propres et de revenus n'ont aucune chance.

Le fait que les taux hypothécaires soient actuellement à un niveau bas reste une maigre consolation. Une hypothèque fixe sur dix ans coûte à ce jour en moyenne 1,8%, une hypothèque Saron environ 1,1%. «Les conditions d'une hypothèque sont certes avantageuses, mais cela ne sert à rien s'il n'y a pratiquement plus de maisons individuelles abordables», conclut Donato Scognamiglio.