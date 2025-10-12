La villa fribourgeoise convoitée par Poutine est à vendre

Une villa au bord du lac de Neuchâtel est actuellement en vente pour 11,9 millions de francs. Cette forteresse high-tech n'offre pas seulement du luxe, mais aussi des mesures de sécurité extrêmes… et a même été autrefois dans le collimateur de Vladimir Poutine.

Nicola Imfeld

L'une des villas de luxe les plus mystérieuses de Suisse est à nouveau en vente: la légendaire «Châtelaine» à Gletterens, dans le canton de Fribourg. «Il s'agit d'une villa moderne unique en son genre, située dans un cadre idyllique entre lac et campagne», peut-on lire dans l'annonce publiée sur ImmoScout24.

Prix affiché: 11,9 millions de francs. Pour cela, elle offre 7,5 pièces, plus de 1160 mètres carrés de surface habitable, une piscine intérieure, une salle de fitness, une salle de billard, une cave à vin et un studio de musique insonorisé.

Cela ressemble à une propriété de luxe «ordinaire». Mais les apparences sont trompeuses. La Châtelaine» est plutôt une forteresse high-tech: la villa peut en effet accueillir 15 voitures, est sous surveillance vidéo et est totalement isolée dans un parc privé de près de cinq hectares avec vue sur le lac de Neuchâtel.

D'anciennes recherches ont révélé que la demeure disposerait aussi d'un bunker souterrain, d'un tunnel automobile caché de 100 mètres de long et d'entrées camouflées derrière des murs de pierre. Comme «La Châtelaine» est à l'épreuve d'éventuelles frappes atomiques, elle a déjà été surnommée la «villa atomique» et a attiré l'attention d'un politicien connu il y a une vingtaine d'années.

Poutine et son rêve de Suisse

Selon les recherches menées par Blick à l'époque, Vladimir Poutine s'intéressait à la villa. En 2008, à la fin de son premier mandat présidentiel, alors que circulaient des rumeurs selon lesquelles Dmitri Medvedev pourrait lui succéder, le maître du Kremlin aurait envisagé un exil en Suisse.

Son choix se serait porté sur «La Châtelaine». Avec sa compagne de l'époque, Alina Kabaïeva, il a envisagé de s'installer au bord du lac de Neuchâtel. Son isolement, ses dispositifs de sécurité et son confort luxueux auraient correspondu en tout point aux exigences du dirigeant russe. D'après plusieurs médias, une grande banque suisse aurait même approché, par l’intermédiaire de contacts, l'entourage de Poutine. Des visites du domaine auraient eu lieu.

Une saisie spectaculaire en 2012

Mais l'achat n'a finalement jamais eu lieu. Poutine est resté au pouvoir en Russie et son déménagement en Suisse n'a jamais été nécessaire. «La Châtelaine» a finalement changé de propriétaire en 2012: la banque britannique Barclays a repris la propriété lors d'une vente forcée pour 17 millions de francs.

Entre-temps, la villa a été rénovée, comme l'indique l'annonce. Le fait que le prix de 11,9 millions de francs soit nettement inférieur pourrait théoriquement être lié à un démantèlement des installations de sécurité de l'époque. Ce qui a fait baisser sa valeur. Mais cela n'a pas été communiqué.