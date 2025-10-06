Seule une personne sur deux en Suisse place son argent. Pourquoi? Quelles sont les alternatives au compte épargne traditionnel? Et qui peut vraiment profiter d’un plan d’épargne à long terme? Voici les réponses.

Une alternative au compte d'épargne: Un plan d'épargne en ETF permet de se constituer un patrimoine à long terme. Photo: Shutterstock

En Suisse, on ne parle pas trop d’argent. Pourtant, les habitudes sont bien ancrées: 9 personnes sur 10 ont un compte privé, souvent non rémunéré, pour gérer leurs dépenses courantes. 8 sur 10 disposent d’un compte d’épargne. Et près des deux tiers versent régulièrement dans leur pilier 3a.

Mais pourquoi cet attachement au compte épargne, malgré ses faibles rendements? Les raisons sont connues: préparer sa retraite, faire face à l’imprévu (idéalement avec trois mois de salaire de côté), financer un logement ou les études des enfants. Ces objectifs sont louables, mais la méthode ne suit plus tout à fait les réalités d’aujourd’hui.

Épargner sur un compte d’épargne permet de garantir une certaine stabilité financière, mais cela présente un inconvénient: les faibles taux d’intérêt et l’inflation réduisent progressivement le pouvoir d’achat de l’argent. Pour préserver ou faire fructifier ses économies, il faut donc envisager d’autres solutions. Sur plusieurs années ou décennies, un plan d’épargne ETF peut offrir de meilleures perspectives de rendement. Pourtant, selon une étude de la Haute école de Lucerne (HSLU) menée avec PostFinance, seule la moitié des Suisses investissent.

Qu'est-ce qui freine l'investissement?

D’après l’étude de la HSLU, le manque de connaissances financières est souvent cité comme frein principal. Beaucoup de gens pensent aussi qu’il faut disposer d’un capital important pour investir.

«C’est un mythe», déclare Philipp Merkt, Chief Investment Officer chez PostFinance. «On peut commencer à investir avec de très petites sommes.»

Qu’est-ce qu’un ETF?

Un ETF (Exchange Traded Fund) est comparable à un panier de titres. En achetant un ETF, on investit automatiquement dans plusieurs entreprises à la fois. La particularité, c'est que l’ETF suit souvent un indice boursier, comme le Swiss Market Index (SMI), qui regroupe les principales entreprises d’un marché. Dans l'exemple du SMI, il s'agit des plus grosses entreprises suisses. Si l’indice monte, l’ETF monte aussi. S’il baisse, l’ETF baisse également.

L’avantage? Plus besoin de sélectionner soi-même les actions et les entreprises dans lesquelles investir: avec un ETF bien diversifié, on suit l’évolution de tout un marché. Un autre atout important, c'est que les ETF coûtent généralement moins cher en frais, que les fonds gérés activement.

Comment fonctionne un plan d’épargne ETF?

Un plan d’épargne ETF permet d’investir régulièrement, dès 10 francs par mois, dans un ou plusieurs ETF. Mois après mois, on accumule ainsi progressivement des parts d’ETF et on construit un patrimoine. Ce type de plan est parfaitement adapté à des objectifs à long terme et reste accessible même aux débutant.e.s.

«En Allemagne ou aux États-Unis, les plans d’épargne ETF sont déjà bien implantés. Depuis 2024, PostFinance propose aussi cette option via sa plateforme e-trading, en réponse à une demande croissante», souligne Philipp Merkt.

Qui peut investir dans un plan d’épargne ETF?

«Tout le monde peut ouvrir un plan d’épargne ETF, même avec de petits montants mensuels. Ce qui compte, c’est d’avoir conscience de son profil de risque et de son horizon de placement. Ce type de produit est conçu pour des objectifs à long terme, idéalement plusieurs années», explique Philipp Merkt.

Comment s’y retrouver dans l’offre d’ETF?

«PostFinance propose actuellement plus de 110 ETF disponibles en plan d’épargne. On y trouve toutes les classes d’actifs: des actions suisses, européennes, américaines ou globales, des marchés émergents, des ETF thématiques (eau, énergie solaire, intelligence artificielle), des obligations, des fonds immobiliers, des matières premières… Pour débuter, les ETF larges qui suivent des indices comme le MSCI World ou le SMI suisse sont de bonnes bases. Ils couvrent de nombreuses entreprises, secteurs ou régions et sont donc déjà bien diversifiés. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix universel. L’essentiel, c’est de choisir selon son propre profil de risque et son horizon d’investissement. Une diversification large et une stratégie à long terme permettent de réduire les risques tout en augmentant les chances de rendement stable», explique Philipp Merkt.

Comment utiliser l'e-trading de PostFinance?

Les clientes et clients peuvent configurer leur plan ETF dans l’espace e-trading (ordinateur ou application mobile). Après avoir sélectionné les ETF souhaités parmi les 110 proposés, il suffit de définir le montant et la fréquence des versements, qui peuvent ensuite être modifiés ou suspendus à tout moment. L’évolution du plan est visible en permanence dans l’interface e-trading.

«Un quart des personnes ayant opté pour un plan d’épargne ETF ont ouvert un compte e-trading pour la première fois. Souvent, ce sont des personnes qui n’avaient jusqu’ici qu’un compte d’épargne. Cela montre que les freins à l’investissement s’estompent», se réjouit Philipp Merkt.

À quoi faut-il faire attention quand on investit seul?

«Investir soi-même, c’est aussi prendre l’entière responsabilité de ses choix. Il faut donc commencer par définir son profil de risque: quel risque puis-je prendre et suis-je prête à prendre? Ensuite, il ne faut pas tout miser sur une seule option et il est important de garder une vision de long terme. Les décisions émotionnelles en cas de variation des marchés sont souvent contre-productives», souligne Philipp Merkt.

Le plan d’épargne ETF aide à rester discipliné, notamment grâce au prix moyen.

Philipp Merkt, Chief Investment Officer chez PostFinance. Photo: PostFinance

Plan d'épargne ou investissement unique?

Un plan d’épargne profite de l’effet de prix moyen: on achète plus de parts quand les prix sont bas, moins quand ils sont hauts, ce qui réduit le risque d’un mauvais timing.

Un investissement unique peut être pertinent si l’on dispose d’un capital important, mais il comporte un risque plus élevé si le moment du placement est mal choisi.

Quelle doit être la durée de l'horizon d'investissement? Et peut-on retirer l'argent avant le terme?

Philipp Merkt: «Idéalement, il faut investir avec un horizon d'au moins cinq à dix ans. Plus le temps est long, mieux c'est, car cela permet de compenser les fluctuations du marché. Mais il est possible d'arrêter à tout moment. On peut suspendre le plan d'épargne, l'adapter ou même vendre. La flexibilité est un grand avantage des ETF et des plans d'épargne en ETF.»

Quelle différence entre ETF et fonds classiques?

Les fonds classiques sont généralement gérés activement: les gestionnaires de fonds sélectionnent les titres de manière ciblée, ce qui entraîne des frais plus élevés. Les ETF, en revanche, ne font généralement que répliquer un indice, ce qui les rend donc moins chers.

Rendre la finance plus accessible

Les termes techniques peuvent souvent effrayer, mais en réalité, investir est moins compliqué qu'il n'y paraît. Quelques principes fondamentaux sont déterminants: il est important de savoir quel niveau de risque on peut et on souhaite prendre (profil de risque) et combien de temps l'argent doit rester investi (horizon de placement). Ces deux éléments déterminent le choix des produits. Seul de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme doit être investi. En diversifiant largement ses placements, en gardant un œil sur les coûts et en faisant preuve de patience, on pose déjà des bases solides.

Remarque: les investissements dans des produits financiers comportent des risques, y compris la perte éventuelle du capital investi.