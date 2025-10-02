Un voyage en train, de nombreux temps forts: lors de cette excursion, vous découvrirez des destinations intéressantes entre Zurich et Saint-Gall. Profitez de jusqu’à 50% de réduction et montez ou descendez où vous le souhaitez.

Article rémunéré, présenté par CFF

Que vous choisissiez une aventure scientifique, une découverte animale ou un plaisir chocolaté, profitez du voyage à travers la Suisse orientale et arrêtez-vous là où cela vous fait le plus envie. Nous avons sélectionné trois temps forts pour vous.

Le grand avantage des transports publics : la détente commence dès que vous montez à bord et vous pouvez bénéficier de réductions attrayantes jusqu’à 50%. Conseil: en 1re classe, vous voyagez encore plus confortablement. Vous pouvez ainsi également découvrir d’autres régions de la Suisse à la carte.

Temps fort n°1: la science à portée de main

1/5 Vite à l’abri: quand 5 tonnes d’eau tombent dans le bassin, la terrasse du Technorama est aussi arrosée. Photo: story go GmbH

Depuis Zurich, il ne faut qu’une petite demi-heure en train pour atteindre Winterthour. Là, un arrêt au Technorama s’impose. Vous pourrez y vivre la science au plus près: plus de 500 expériences vous invitent à tester la technique de façon ludique. La curiosité est vivement encouragée! Et là où cela devient trop dangereux, comme lors de l’expérience des éclairs, des démonstrations spectaculaires garantissent des souvenirs mémorables.

Jusqu’à 50% moins cher au Technorama Avec le Hit RailAway «Explore’n’Rail Technorama», vous économisez jusqu’à 50% sur le trajet en transports publics et 20% sur l’entrée. Avec le Hit RailAway «Explore’n’Rail Technorama», vous économisez jusqu’à 50% sur le trajet en transports publics et 20% sur l’entrée. Profitez-en dès maintenant!

Temps fort n°2: Ici, les rêves chocolatés deviennent réalité

1/3 Grignoter est expressément autorisé au Chocolarium à Flawil. Photo: Gill Raschle

Si vous préférez la gourmandise à la science, poursuivez le trajet en train depuis Winterthour jusqu’au Chocolarium à Flawil (SG). Lors d’une visite d’environ une heure, vous découvrez comment est fabriqué délicieux chocolat de Munz et Minor. On y révèle également pourquoi le chocolat rend heureux. La preuve en est donnée durant la visite, lors de la dégustation. Et si vous n’en avez pas encore eu assez du parfum envoûtant du chocolat, vous pouvez à la fin décorer vous-même une tablette fraîchement moulée avec diverses gourmandises.

Conseil: comme Flawil n’est qu’à 5 minutes en train de Gossau, l'expérience chocolatée et la découverte nature au Walter Zoo se combinent parfaitement.

Jusqu’à 50% de rabais au Chocolarium Avec le Hit RailAway «Explore’n’Rail Chocolarium», vous économisez jusqu’à 50% sur le trajet en transports publics et 20% sur la visite. Avec le Hit RailAway «Explore’n’Rail Chocolarium», vous économisez jusqu’à 50% sur le trajet en transports publics et 20% sur la visite. Profitez-en dès maintenant!

Temps fort n°3: Des expériences animalières uniques

1/7 Tout près des animaux, au Walter Zoo: ici vous pouvez avoir un contact direct avec les bêtes et parfois même faire une balade à dos de chameau. Photo: Walter Zoo AG

Envie d’une aventure animalière? Depuis le Chocolarium, le Walter Zoo à Gossau (SG) n’est qu’à un saut de puce en train. Vous pouvez y observer plus de 1000 animaux de près de 100 espèces et en voir certains de tout près. Il est aussi passionnant d’assister aux soins et au nourrissage ou d’apprendre des détails sur le monde animal lors de visites guidées.

Jusqu’à 50% de rabais au Walter Zoo Avec le Hit RailAway «Animal’n’Rail Walter Zoo», vous économisez jusqu’à 50% sur le trajet en transports publics et 20% sur l’entrée. Avec le Hit RailAway «Animal’n’Rail Walter Zoo», vous économisez jusqu’à 50% sur le trajet en transports publics et 20% sur l’entrée. Profitez-en dès maintenant!

Les idées d'excursions des CFF Si vous souhaitez découvrir la Suisse sereinement, vous trouverez de nombreuses inspirations sur le site des CFF. Beaucoup sont combinées avec des offres de loisirs attractives de RailAway. Si vous souhaitez découvrir la Suisse sereinement, vous trouverez de nombreuses inspirations sur le site des CFF. Beaucoup sont combinées avec des offres de loisirs attractives de RailAway. Découvrir maintenant