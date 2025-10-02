Aventures, détente et plaisirs gourmands: entre le lac de Thoune et celui de Brienz, ces cinq lieux vous promettent un automne inoubliable.

Article rémunéré, présenté par Interlaken Tourisme.

Quand les forêts se parent de couleurs vives, que les feuilles craquent sous nos pas, que l’air frais libère l’esprit et que le soleil d’automne brille dans un ciel doré, c’est le moment idéal pour une escapade dans la région d’Interlaken. Ici, tout est pensé pour vivre des instants précieux, en famille ou entre amis. Entre les deux lacs, petits et grands trouvent leur bonheur: sur les hauteurs, sous terre ou dans une eau chaude et bienfaisante.

Voici les cinq expériences incontournables à vivre cet automne.

Un lever de soleil et une ombre en forme de pyramide

Photo: Rob Lewis Photography

Un réveil matinal qui restera gravé dans votre mémoire: depuis le sommet du Niesen (2362 m), on assiste en silence à la naissance du jour. L’offre «lever de soleil» comprend un trajet à bord du funiculaire historique de 1910, un dîner au Berghaus Niesen Kulm et une vue panoramique exceptionnelle sur les montagnes et les lacs environnants.

Petit bonus automnal: les jours clairs, le Niesen projette en fin d’après-midi une ombre en forme de pyramide sur le lac de Thoune. Après une nuit reposante dans l’un des onze chambres de l’auberge, savourez un brunch face au lever du soleil. À vivre au moins une fois. Et comme on dit: «Ufe Niese cho gniesse !», sur le Niesen, viens profiter!





Un panorama souterrain

Photo: David Birri

Surnommées «merveille du monde souterrain», les grottes de Saint-Béat s’étendent dans le massif du Niederhorn. Ce réseau vieux de millions d’années révèle grottes, salles et gigantesques stalactites. Un parcours d’un kilomètre est ouvert aux visiteurs, avec une mise en lumière spectaculaire des formations. Un décor unique et une excursion d'automne idéale.

Après l’aventure, place à la détente au restaurant «Stein & Sein». En savourant une cuisine raffinée, on profite d’une vue magnifique sur les arbres colorés du Niederhorn et sur le lac de Thoune. Un parfait mélange entre exploration, nature et gastronomie.

La Schynige Platte et ses panoramas

Photo: © Jungfraubahnen 2019

Le train à crémaillère centenaire menant à la Schynige Platte est déjà une aventure. À l’arrivée: un jardin alpin avec 800 espèces de plantes en milieu naturel. Perché à 1967 m, ce plateau est un paradis pour la randonnée.

Grande nouveauté: découvrez le Skywalk, une passerelle panoramique devant l’hôtel de montagne. Et pour les marcheurs aguerris, la randonnée Schynige Platte–First est l’une des plus belles de Suisse. En six heures, elle relie six «perles» de la région, dont le lac de Bachalp, le Faulhorn ou une vue imprenable sur la Jungfrau. Pour une version plus courte, le sentier panoramique offre un concentré de vues spectaculaires et sans doute le plus beau point de vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau qui existe.

Le paradis des vaches en bois

Photo: Schweiz Tourismus 2024

A Hofstetten près de Brienz, les fameuses vaches en bois sont sculptées à la main depuis 1938 par la maison Trauffer. Chaque pièce est unique, fabriquée en bois suisse. Autour de ces véritables icônes du pays, une véritable «expérience Trauffer» a vu le jour.

Dans le «Kuhniversum», on plonge dans l’univers de la marque: une visite interactive, un tour par les ateliers pour sculpter ou peindre sa propre vache et il est même possible de passer la nuit au Bretterhotel (avec des chambres à thème: toboggan ou sauna). Et pour le côté gourmand, il y a un restaurant panoramique et un bistrot-boulangerie signés Rosa.

Profiter d'une détente en eau claire

Photo: Hotel Salzano

Nager dans une piscine extérieure chauffée tout en profitant de l'air frais de la forêt et avec la vue sur l'Eiger? C'est possible à l'hôtel Salzano, à Unterseen. Ce charmant hôtel familial mise sur le bien-être total. Son spa propose quatre saunas, dont un bain aux branches de sapin unique en Suisse. Le sol tapissé d’aiguilles stimule la circulation et diffuse un parfum apaisant.

Dans les chambres aussi, le bois et les senteurs naturelles favorisent un sommeil profond. Et le restaurant, récompensé par les guides Gault&Millau et Michelin, ravira les gourmets avec sa cuisine alpine de saison. Un cocon douillet au cœur de l’Oberland bernois.