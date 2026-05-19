Neuf personnes âgées de 18 à 27 ans ont été arrêtées dans la région de Lausanne pour leur implication dans des escroqueries à l'identité de faux conseillers bancaires. La police a saisi 36 000 francs suisses et de nombreuses cartes bancaires. L'enquête se poursuit.

Neuf arnaqueurs présumés ont été arrêtés dans la région de Lausanne

Neuf arnaqueurs présumés ont été arrêtés dans la région de Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Neuf personnes âgées de 18 à 27 ans et soupçonnées d'appartenir à une bande organisée active dans les escroqueries dites «au faux conseiller bancaire» ou d'y avoir participé ont été arrêtées vendredi dernier, a indiqué mardi la police vaudoise. Il s'agit de quatre Ukrainiens, un Erythréen, un Portugais et trois Suisses. Plus de 36'000 francs ont été saisis.

C'est une importante opération menée le 15 mai par la police cantonale qui a permis l'interpellation de ces neuf personnes dans la région lausannoise, selon son communiqué. Cinq prévenus ont été entendus par une procureure, puis placés en détention provisoire. L'enquête se poursuit sous la conduite du Ministère public.

Une partie des personnes interpellées est soupçonnée d'appartenir à une bande organisée active dans les escroqueries dites «au faux conseiller bancaire». Les autres prévenus pourraient avoir participé à la logistique des escroqueries, notamment au recrutement d'intermédiaires financiers, ou avoir eux-mêmes agi en qualité d'intermédiaires financiers, précise le communiqué.

Des arnaques de plus en plus fréquentes

Les perquisitions menées à la suite des interpellations ont permis la découverte et la saisie de plus de 36'000 francs en numéraire ainsi que de nombreuses cartes bancaires en possession des auteurs présumés. L'un des individus arrêtés était également porteur d'un pistolet d'alarme, toujours selon la police. Face à la «très forte recrudescence» de ce type d'arnaques, la police cantonale met en garde la population face à ce type de fraude.