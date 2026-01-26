D'après la police vaudoise, le nombre d'arnaques téléphoniques visant principalement les seniors connaît une nette hausse. Pour soutirer de l'argent, les auteurs se font désormais aussi passer pour des employés de CMS.

Les cas d'arnaques aux faux banquiers, policiers ou employés de CMS sont en hausse

Ellen De Meester Journaliste Blick

Un total de 73'000 francs. C'est la somme d'argent soutirée par des escrocs dans le canton de Vaud, durant la semaine du 12 janvier 2026. D'après un communiqué diffusé par la police vaudoise, les appels téléphoniques de prétendus banquiers ou policiers connaissent une hausse notable depuis le début de l'année. Avec une nouveauté importante: désormais, les auteurs se font aussi passer pour des employés d'un centre médico-social (CMS), afin de berner leurs victimes, souvent des personnes âgées.

Une «relative accalmie» avait pourtant été observée à la fin de l'année, note le communiqué. Or, celle-ci aura été de courte durée, sachant que 24 cas d'escroquerie aux faux banquiers/policiers ont été dénombrés, toujours pour la semaine du 12 janvier, dont 12 tentatives dans les localités de Lausanne, Nyon et Savigny. Le préjudice le plus important s'élève à 43'000 francs, dans la région lausannoise.

En 2025, la police avait dénombré 925 cas (dont 668 tentatives et 257 réussites), contre 369 cas (229 tentatives et 140 réussites) pour l'année précédente. Le nombre de tentatives connait donc une forte augmentation, bien que la proportion de réussites ne suive pas la même courbe, la population étant probablement mieux informée quant aux risques. La même hausse peut être observée dans les autres cantons, indique le communiqué.

Des appels émis par de vrais numéros usurpés

Pour rappel, ce type d'arnaque prend la forme d'un simple appel téléphonique de criminels, qui se font passer, parfois de manière très habile, pour des personnes de confiance, comme des banquiers, des policiers ou des membres de la famille. L'interlocutrice ou l'interlocuteur informe alors sa victime, souvent âgée et esseulée, d'un problème avec son compte client ou sa carte bancaire, la pressant de donner des informations sensibles ou de changer de carte.

D'après les avertissements de la police, il arrive que le criminel propose un rendez-vous en personne, afin de récupérer la carte bancaire et le code de sécurité de la victime. Certains se permettent en outre de demander directement des sommes d'argent en cash.

A noter que les appels et demandes de ce genre peuvent sembler totalement professionnels: les escrocs et leurs complices peuvent utiliser des numéros appartenant réellement à la banque concernée, qu'ils ont pris soin d'usurper au préalable, ou se procurent les informations personnelles de leur victime, au moyen de phishing, pour rendre leur mensonge aussi crédible que possible.

Comment se protéger?

«La police rappelle qu’elle ne se rend jamais chez des particuliers pour saisir les cartes bancaires ou des objets de valeur», peut-on lire dans le communiqué.

Pour prévenir ce type d'arnaque, il convient de ne jamais révéler la moindre information personnelle ou bancaire par téléphone, ni donner vos cartes bancaires (qu'elles soient coupées ou non) ou tout objet de valeur à des inconnus. Au moindre doute, la police conseille de raccrocher immédiatement et de ne surtout pas rappeler le numéro par la suite. Elle recommande également aux proches de personnes âgées vivant seules de proposer une aide dans la gestion des relations bancaires, tout en les sensibilisant à ce risque.

N'hésitez jamais à téléphoner à la police après avoir reçu un appel suspect ou si vous vous inquiétez.