Dans le canton de Schwytz, des escrocs se faisant passer pour des employés de banque ont dérobé près de 250'000 francs en une seule affaire. La police alerte face à cette arnaque téléphonique en forte hausse, basée sur de faux logiciels de sécurité.

Des escrocs repartent avec 250'000 francs en un seul coup

Des escrocs repartent avec 250'000 francs en un seul coup

Marian Nadler

La semaine dernière, des escrocs ont réussi à soutirer près de 250'000 francs dans une seule affaire grâce à un stratagème particulièrement élaboré dans le canton de Schwytz. Dans un communiqué, la Police cantonale met en garde contre cette forme d'arnaque, en nette recrudescence.

La méthode est bien ficelée: les malfaiteurs contactent leurs victimes par téléphone en se faisant passer pour des employés de banque. Ils affirment qu'un virement frauduleux a été détecté et que des tiers non autorisés ont eu accès au compte bancaire. Sous prétexte d'éviter de nouveaux dommages, ils demandent alors d’installer un prétendu logiciel antivirus sur l'ordinateur.

Les escrocs vident les comptes bancaires

Ce programme est en réalité un logiciel de télémaintenance, qui permet aux escrocs de prendre le contrôle de l'ordinateur et de l'e-banking des victimes. Celles-ci sont ensuite invitées à se connecter à leur compte bancaire en ligne.

Une fois la connexion établie, l'écran s'assombrit et se remplit de messages, tandis que les escrocs maintiennent la victime au téléphone pour détourner son attention. Ils disposent alors d'un accès total aux comptes, généralement vidés jusqu'à quelques francs près.

Une enquête a été ouverte. La police appelle toute personne ayant reçu des appels suspects ou s’estimant concernée à se manifester.