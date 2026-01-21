DE
FR

100'000 francs de préjudice
Les arnaques aux faux policiers explosent à Neuchâtel

Les arnaques aux faux policiers se multiplient à Neuchâtel. Depuis ce début 2026, 12 cas avérés ont causé environ 100'000 francs de préjudice. Les autorités appellent les personnes âgées à la vigilance.
Publié: il y a 41 minutes
Les arnaques aux faux policiers se multiplient à Neuchâtel. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les arnaques aux faux policiers ne s'arrêtent plus. Depuis le début de l'année, 20 tentatives d'arnaques et 12 cas avérés ont été recensés dans le canton de Neuchâtel – quasiment une infraction tous les deux jours. 

A lire aussi
En Valais, un boom des arnaques aux faux policiers et aux faux banquiers
«Victimes toujours âgées»
En Valais, un boom des arnaques aux faux policiers et aux faux banquiers
Des réseaux français de faux policiers piègent les seniors romands
10 millions de francs volés
Des réseaux français de faux policiers piègent les seniors romands

Le montant des préjudices se monte à environ 100'000 francs, indiquent ce mercredi dans un communiqué commun le Ministère public, la Justice des Mineurs et la police neuchâteloise. 

Appel à la prudence

Au total, dix individus ont été interpellés. Ce sont des jeunes tout juste majeurs ou des mineurs. Les personnes seront dénoncées au Ministère public et à la Juge des Mineurs. 

Les autorités appellent la population à la prudence, plus particulièrement les personnes âgées et isolées qui constituent les principales cibles des escrocs. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus