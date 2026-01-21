Les arnaques aux faux policiers explosent à Neuchâtel

Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Les arnaques aux faux policiers ne s'arrêtent plus. Depuis le début de l'année, 20 tentatives d'arnaques et 12 cas avérés ont été recensés dans le canton de Neuchâtel – quasiment une infraction tous les deux jours.
Le montant des préjudices se monte à environ 100'000 francs, indiquent ce mercredi dans un communiqué commun le Ministère public, la Justice des Mineurs et la police neuchâteloise.
Appel à la prudence
Au total, dix individus ont été interpellés. Ce sont des jeunes tout juste majeurs ou des mineurs. Les personnes seront dénoncées au Ministère public et à la Juge des Mineurs.
Les autorités appellent la population à la prudence, plus particulièrement les personnes âgées et isolées qui constituent les principales cibles des escrocs.
