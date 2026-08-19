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Jusqu'à mars 2028
Le statut S accordé aux Ukrainiens prolongé d'un an

La Suisse prolonge le statut S des réfugiés ukrainiens jusqu'en 2028. Le Conseil fédéral alerte sur une situation instable en Ukraine et impose des restrictions pour certains.
Publié: il y a 54 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Beat Jans, chef du Département fédéral de justice et police.
Photo: keystone-sda.ch

Le statut S accordé aux Ukrainiens ne sera pas levé avant le 4 mars 2028. Le Conseil fédéral a prolongé mercredi ce statut d'un an, estimant que la situation en Ukraine ne semblait pas se stabiliser durablement. Des restrictions toucheront toutefois certains groupes.

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L'UE a pris la même décision fin juin. La Suisse s'est toujours coordonnée avec l'UE et continuera à le faire, indique le gouvernement dans un communiqué. Parallèlement au maintien du statut S, les mesures de soutien en faveur des bénéficiaires seront également poursuivies. La Confédération participe à hauteur de 3000 francs par personne et par an aux efforts des cantons en ce sens.

Après cinq ans de séjour en Suisse, les personnes concernées obtiennent un permis B, ce qui sera le cas en mars 2027 pour les premiers bénéficiaires du statut S. Des restrictions entreront toutefois en vigueur jeudi. Le statut S ne sera octroyé qu'aux personnes qui s'acquittent de leurs obligations militaires en Ukraine.

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