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Une situation qui s'aggrave
L'origine sociale influence les chances à l'école en Suisse

En Suisse, seuls 46% des jeunes défavorisés maîtrisent les compétences de base contre 91% des privilégiés, révèle l'Unicef ce mardi. Les inégalités sociales dans l'éducation s'aggravent depuis 10 ans, touchant aussi la qualité de vie.
Publié: 10:49 heures
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Dernière mise à jour: 11:03 heures
En Suisse, seuls 46% des jeunes défavorisés maîtrisent les compétences de base contre 91% des privilégiés. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les chances des enfants en matière d'éducation en Suisse dépendent fortement de leur milieu familial, d'après une analyse de l'Unicef. L'état social suisse atténue en partie la pauvreté absolue, mais les inégalités de départ dans la vie persistent.

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Dans une comparaison internationale, la Suisse figure parmi les pays où les écarts de résultats entre les jeunes privilégiés et les jeunes défavorisés sont particulièrement importants, a indiqué mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans un communiqué.

Selon l'organisation, 91% des jeunes issus de ménages favorisés acquièrent les compétences de base. Ce chiffre n'est que de 46% chez les jeunes défavorisés. Le niveau d'éducation des parents, les moyens financiers et le soutien au quotidien sont des facteurs déterminants.

Une situation qui s'aggrave

Les inégalités sociales ont également des conséquences en dehors de l'école: les jeunes issus de ménages à faibles revenus se déclarent nettement moins satisfaits de leur vie, selon le communiqué. Des différences existent également en matière d'alimentation: alors que 52% des jeunes privilégiés mangent des légumes tous les jours, ce chiffre n'est que de 43% chez les jeunes défavorisés.

Ces inégalités se sont aggravées ces dernières années, avertit l'Unicef. En Suisse, tant la pauvreté infantile que les inégalités de revenus ont augmenté de plus de 10% au cours des dix dernières années. «La Suisse fait ainsi partie des pays de l'OCDE qui ont connu la plus forte augmentation dans ces domaines». Ces résultats sont tirés d'une enquête de l'Unicef sur la situation des enfants dans les pays riches.

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