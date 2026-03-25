Le nombre d'enfants et jeunes non scolarisés atteint 273 millions en 2024, soit 17% de la population mondiale d'âge scolaire. Depuis 2015, la déscolarisation est en hausse, surtout dans les pays à faible revenu.

La déscolarisation en hausse depuis 2015, surtout dans les pays pauvres

La déscolarisation en hausse depuis 2015, surtout dans les pays pauvres

Un jeune sur six non scolarisé en 2024

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d'enfants, adolescents et jeunes non scolarisés est reparti à la hausse depuis 2015. Il atteint 273 millions en 2024, soit environ 17% de la population mondiale d'âge scolaire, selon un rapport de l'Unesco publié mercredi.

Après une baisse de 33% entre 2000 et 2015, la population non scolarisée a augmenté pour la septième année consécutive, progressant de 3% depuis 2015, indique l'organisation onusienne dans ce document, premier volet de la série «Compte à rebours jusqu'en 2030 «, qui porte sur l'accès et l'équité dans l'éducation.

Cette hausse «concerne surtout les pays pauvres et à revenu faible ou intermédiaire (...) où la population croît plus vite que la capacité à réduire la déscolarisation «, a précisé lors d'un point presse Manos Antoninis, directeur du rapport mondial de suivi sur l'éducation (GEM). Le chiffre est par ailleurs sous-évalué d'au moins 13 millions d'enfants, faute de données complètes dans les pays touchés par des crises humanitaires.

Surtout les filles

Les enfants non scolarisés sont souvent des filles freinées par des normes discriminatoires, des élèves issus de familles pauvres incapables de payer les frais de scolarisation, ou des jeunes vivant en zones de conflit, déplacés, en insécurité, ou confrontés à des écoles inadaptées.

Dans ce contexte, l'objectif «très ambitieux» d'accès universel à l'éducation secondaire ne sera pas atteint d'ici 2030, prévient l'Unesco. Au rythme actuel, le monde atteindrait un taux d'achèvement à 95% dans le deuxième cycle du secondaire d'ici 2105.

«Il est très important de se rappeler qu'il y a aussi des progrès», a toutefois ajouté Manos Antoninis. Certains pays ont réduit les taux de non-scolarisation d'au moins 80% depuis 2000, comme Madagascar et le Togo chez les enfants, le Maroc et le Vietnam chez les adolescents, et la Géorgie et la Turquie chez les jeunes.

Lois bénéfiques

En 2024, 1,4 milliard d'élèves étaient scolarisés dans le monde, soit 327 millions de plus qu'en 2000 dans le primaire et le secondaire (+30 %), mais aussi +45% dans le préscolaire et +161% dans l'enseignement postsecondaire.

De plus en plus d'enfants terminent par ailleurs leur scolarité depuis 2000: le taux d'achèvement est passé de 77% à 88% dans le primaire, de 60% à 78% au premier cycle du secondaire et de 37 % à 61 % dans le second cycle.

Le tout grâce essentiellement à la législation, insiste M. Antoninis. Le nombre de pays ayant rendu obligatoire 12 années d'éducation a triplé en 25 ans.