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3,6 millions francs de rabais!
A Zurich, ce «penthouse d'exception» n'intéresse personne

Depuis plus de deux ans, le penthouse d'une des «Three Point Towers» de Dübendorf n'est pas occupé. Son prix de vente a été diminué de 3,6 millions de francs, sans succès.
Publié: il y a 14 minutes
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Après plus de deux ans et une baisse de prix de 3,6 millions de francs, un penthouse de 7,5 pièces est toujours en vente.
Photo: Linda Käsbohrer
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Dorothea Vollenweider

Les trois plus hautes tours résidentielles de Suisse se trouvent à Dübendorf, près de Zurich. Baptisées «Three Point Towers», elles culminent entre 103 et 113 mètres. Les premiers propriétaires y ont emménagé début 2024. Mais certains appartements sont désespérément vides. En raison des prix excessifs?

La somme que doivent débourser les potentiels acquéreurs est aussi vertigineuse que les tours elles-mêmes. Par exemple, le penthouse de la Tour D – la plus petite des trois – est sur le marché depuis 2023. Son prix initial a été fixé à 12 millions de francs. Sans succès.

Le summum du luxe

Alors, des rabais ont été proposés. En novembre 2025, le prix du penthouse du 34e étage est soudainement descendu à 8,4 millions, soit une réduction de 30%. Jusqu’à présent, cette baisse considérable n’a toutefois pas porté ses fruits. Le «penthouse d'exception», comme l’annonçait l’annonce, est toujours en vente sur le portail immobilier Homegate. 8,4 millions de francs suisses, est-ce encore excessif pour un 7,5 pièces de 414 mètres carrés? Ou bien est-ce la taille de ce penthouse qui décourage les potentiels acheteurs? 

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Ce logement promet un habitat de rêve. Il comprend une cheminée et un sauna privé, ainsi qu’une vue panoramique sur les toits de la ville et sur les Alpes. L’annonce en ligne le décrit comme le summum du luxe. Le seul espace de rangement en sous-sol, d’une superficie de 46 m2, correspond à la surface habitable moyenne d’une personne en Suisse.

Des locaux commerciaux

Ce n'est pas le seul appartement encore en vente dans ces trois immeubles. Dans la tour voisine, la plus haute des trois, un appartement de 5,5 pièces au 35e étage n'a pas trouvé preneur. Un autre appartement de 5,5 pièces au 33e étage est également à vendre. Dans les deux cas, les prix ne sont communiqués que «sur demande».

Les «Three Point Towers» comprennent 450 appartements en copropriété. Il est évident que certains ne sont pas occupés, malgré leur vente. Blick s'est rendu sur place pour faire le constat: de nombreuses fenêtres restent obscures le soir, lorsque l'éclairage public s'allume. Cela pourrait s'expliquer par le fait que 180 appartements sont loués à des fins commerciales. Ce phénomène est également visible sur de nombreuses boîtes aux lettres, qui ne portent qu'un numéro au lieu d'un nom.

Ce penthouse n'est pas le seul bien immobilier de luxe du canton de Zurich à bénéficier actuellement d'une forte réduction. A Winterthur, un propriétaire a récemment cassé les prix de plusieurs millions pour tenter de vendre sa luxueuse villa. Cette spectaculaire résidence de neuf pièces est sur le marché depuis décembre 2024. Mais, malgré la crise du logement, personne ne veut casser sa tirelire pour se l'approprier. Il semblerait que de telles demeures n'ont plus autant la cote qu'avant.

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