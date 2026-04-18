DE
FR

«Angoisses existentielles massives»
Piégés par leur maison, les seniors propriétaires sombrent dans la précarité

La hausse de la valeur d’un bien immobilier peut faire perdre le droit aux prestations complémentaires. En Argovie, de nombreux seniors se retrouvent dans une situation critique.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
1/5
Dans le canton d'Argovie, les biens immobiliers ont été réévalués par l'administration fiscale.
Photo: imago/Westend61
Patrick_Gerber_Journalist Politik_Blick_3-Bearbeitet.jpg
Patrick Gerber

La valeur des biens immobiliers est régulièrement réévaluée par les services fiscaux cantonaux. Pour certains propriétaires, cette hausse est une bonne nouvelle. Pour d’autres, surtout les seniors, le choc est brutal. Une réévaluation peut en effet entraîner la perte du droit aux prestations complémentaires (PC). Dans les cas les plus extrêmes, la vente du logement devient inévitable, avec un risque accru de précarité. 

C’est la situation à laquelle sont actuellement confrontés de nombreux habitants du canton d’Argovie, comme le rapporte l’«Aargauer Zeitung». Depuis l’automne 2025, le canton transmet les nouvelles estimations fiscales. Les personnes concernées ont aussi été informées de l’impact sur leurs prestations complémentaires, indique Linda Keller, de la SVA Aargau, centre de compétence en assurances sociales, dans les colonnes du journal.

Une «angoisse massive»

Environ 270 dossiers ont conduit à une suppression des prestations complémentaires dès avril, et 340 à une réduction. Quelque 220 décisions doivent encore être notifiées. Plus de 20 personnes se sont déjà tournées vers Pro Senectute Argovie après une baisse de leurs prestations, précise son directeur Pirmin Kaufmann. Il s’agit souvent de bénéficiaires sans fortune, ou disposant de moins de 10'000 francs hors valeur immobilière.

A lire aussi
«La vague de fermetures d'hôtels familiaux se poursuit»
Les faillites se multiplient
Malgré des records, les hôtels familiaux sont au bord du gouffre
Un célèbre hôtel fantôme de Suisse centrale appartiendra bientôt au passé
Transformation radicale en vue
Un célèbre hôtel fantôme de Suisse centrale appartiendra bientôt au passé

Dans ces situations, la suppression des prestations complémentaires peut provoquer «une angoisse existentielle massive», explique Pirmin Kaufmann. Les personnes disposant de peu de liquidités n’ont souvent pas d’autre choix, à court terme, que de solliciter l’aide sociale communale. Une démarche difficile pour beaucoup. Si la banque refuse d’augmenter l’hypothèque, la vente du bien devient parfois inévitable.

La réévaluation des biens immobiliers dans le cadre des prestations complémentaires suscite régulièrement des débats dans plusieurs cantons ces dernières années, notamment à Berne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus