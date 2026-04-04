L'hôtellerie suisse tire la sonnette d'alarme. Malgré des record de nuitées, les hôtels familiaux luttent pour leur survie. En vingt ans, 1400 établissements ont fermé. Un représentant de la branche met en garde contre une vague continue de fermetures.

Martin Schmidt

Face à un nombre de nuitées record, l'hôtellerie suisse devrait être aux anges. Mais ce record ne reflète qu'une partie de la réalité, l'autre partie est moins réjouissante: de nombreux baby-boomers à la tête d'hôtels familiaux partent à la retraite.

Pendant des décennies, ils ont fait tourner leur entreprise avec un dévouement sans faille, souvent sans se verser de salaire. Aujourd'hui, leurs efforts commencent à peser lourd. L'œuvre de toute une vie de nombreux hôteliers est sur le point de disparaître.

«Pour les exploitants d'hôtels familiaux, il est extrêmement difficile de trouver des successeurs», déclare l'ancien président de la Société valaisanne des hôteliers, Markus Schmid. «La vague de fermetures d'hôtels familiaux va se poursuivre», ajoute-t-il. Markus Schmid et sa femme ont trouvé une solution de succession pour leur hôtel à Mörel-Filet (VS) à la fin de l'année dernière. Le couple voulait absolument que l'établissement à succès reste géré comme un hôtel. «Nous avons cherché pendant cinq ans», explique Markus Schmid.

De nombreuses faillites

Actuellement, plusieurs centaines d'hôtels en Suisse sont à la recherche d'acheteurs ou de nouveaux locataires, comme le révèlent différents portails immobiliers. Nombre d'entre eux font face au même problème: ils ne comptent que 10, 20 ou 30 chambres. «Avec des établissements aussi petits, les exploitants doivent travailler d'arrache-pied afin que les comptes suivent», explique Markus Schmid.

« Aujourd'hui, les gens ne veulent plus forcément prendre des responsabilités Reto Steiner, hôtelier à Brigue »

Des évaluations réalisées dans les Grisons et en Valais sont sans appels: de nombreux hôtels travaillent beaucoup pour peu ou pas de revenus. Faute de moyens suffisants, les investissements font souvent défaut, empêchant ainsi les futurs exploitants de se lancer. Ces dernières années, entre 60 et 80 établissements suisses ont fait faillite. Après un changement de loi en 2025, ce chiffre monte même à 109 hôtels, d'après l'association suisse des créanciers Creditreform.

Ce changement structurel est en cours depuis de nombreuses années. Actuellement, la Suisse compte encore un peu plus de 4300 hôtels selon l'Office fédéral de la statistique. Il y a 20 ans, il y en avait encore 1400 de plus. Blick s'est entretenu avec plusieurs hôteliers qui souhaitent vendre, mais tous choisissent de témoigner sous couvert d'anonymat pour ne pas nuire à la réputation de leur établissement.

L'hôtelier Reto Steiner cherche lui aussi une solution de succession pour son hôtel Victoria de 40 chambres à Brigue (VS), mais il n'est pas pressé. «L'établissement fonctionne bien. Grâce au boom de Lonza, à l'industrie florissante de la construction et au tourisme intérieur, l'hôtel est en excellente position», dit-il. «Aujourd'hui, les gens ne veulent plus forcément prendre des responsabilités. On le voit dans toutes les PME», poursuit l'hôtelier.

«Les jeunes hôteliers sont plus ouverts à la collaboration»

L'âge d'or des petites entreprises hôtelières familiales est révolu, remplacées par des investisseurs et des chaînes hôtelières, car la Suisse reste attractive pour les touristes. Par exemple, le Revier Hospitality Group a récemment repris l'hôtel Aves Homebase à Arosa (GR). L'établissement compte 87 chambres ainsi que onze appartements et devrait ouvrir ses portes à partir de décembre en tant que septième hôtel Revier. «Aujourd'hui, on trouve pratiquement partout des hôteliers désireux de vendre. Mais nous nous intéressons seulement aux établissements de 75 chambres et plus et dont l'infrastructure convient à notre groupe», explique le CEO Daniel Renggli.

En effet, les établissements familiaux existants entrent rarement dans le portefeuille des grandes chaînes hôtelières. Des acteurs comme le groupe Revier misent donc sur de nouvelles constructions et le nombre de nouveaux appartements se multiplie. De plus, la tendance est clairement aux hôtels 4 et 5 étoiles.

Une dernière option s'offre aux hôtels familiaux pour suivre l'évolution du tourisme: les coopérations. «Les jeunes hôteliers en particulier sont plus ouverts à la coopération. Elle leur permet de répartir les frais fixes élevés liés à l'exploitation des hôtels sur un plus grand nombre de chambres et donc de réduire les coûts par nuitée», explique le professeur Norbert Hörburger, chargé de cours en Hospitality Management à la Haute école spécialisée des Grisons. Selon lui, il reste un peu d'espoir pour les petits hôtels: «S'ils sont clairement positionnés sur le marché et n'ont pas de retard d'investissement, les petits établissements ont absolument un avenir.»

Une condition toutefois: comme les nouveaux hôteliers manquent souvent de moyens pour un achat complet, le vendeur doit faire preuve de flexibilité, selon Norbert Hörburger. «Les solutions sont les achats en fermage, où le loyer est déduit du prix d'achat, ou les prêts du vendeur.» Les hôteliers s'accordent à dire que dans les destinations plus petites – pas assez attractives pour les grands investisseurs – la survie des petits et moyens hôtels est cruciale.