DE
FR

La guerre en Iran crée une incertitude
Les prix des logements en propriété grimpent en Suisse, mais pas partout

En mars, les maisons individuelles et les appartements en copropriété ont nettement renchéri en Suisse. Une région habituellement plus abordable a enregistré des hausses de prix particulièrement marquées.
Publié: il y a 16 minutes
1/4
La Suisse orientale est la région où les prix ont le plus augmenté.
Photo: Keystone
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

Acheter un logement est devenu plus cher: après une accalmie en février, les prix des maisons individuelles et des appartements en propriété sont repartis à la hausse en mars, comme le montre l'indice d'achat d'ImmoScout24, réalisé en collaboration avec l'entreprise de conseil immobilier Iazi.

Concrètement, les prix des maisons individuelles proposées à la vente ont grimpé de 1,5% le mois dernier par rapport à février. Ceux des appartements en copropriété ont progressé de 1%. Sur un an, par rapport à mars 2025, les prix des maisons ont donc augmenté de 4,6%, et ceux des appartements en copropriété de 4,8%. 

Des différences selon les régions

Les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Suisse orientale, région où les prix sont habituellement modérés. Mais les prix des maisons ont nettement augmenté (+4,5%), tandis que ceux des appartements en copropriété ont connu une hausse de 1,9%. Au Tessin et en Suisse centrale, des régions globalement plus onéreuses, les prix sont restés relativement plus stables. Dans la région du Valais et de l'arc lémanique, les prix ont augmneté de 1,8% pour les villas, et 0,5% pour les appartements.

A lire aussi
Piégés par leur maison, les seniors propriétaires sombrent dans la précarité
Choc monétaire
Piégés par leur propre maison, les seniors sombrent dans la précarité
La valeur locative ne tombera qu'en 2029
Le Conseil fédéral a tranché
La valeur locative ne tombera qu'en 2029

Mais certaines régions ont connu le phénomène inverse. Comme le nord-ouest de la Suisse, où le prix des maisons ont baissé de 1,4%. Dans la chère ville de Zurich, les prix pour les appartements en copropriété ont légèrement reculé de 0,5% le mois dernier. Cela peut sembler surprenant, mais en réalité, plusieurs appartements de luxe peinent à trouver preneur, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix.

Une évolution incertaine à cause de la guerre en Iran

Mais la guerre en Iran alimente une incertitude sur le marché immobilier. Lors de l'achat d'un bien, les taux d'intérêt jouent un rôle décisif. Avec la hausse des prix du pétrole depuis le début du conflit, les risques inflationnistes s’accentuent, ce qui pourrait à terme entraîner une remontée des taux d’intérêt.

Mais dernièrement, la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux d'intérêt à zéro. Le chef de la BNS, Martin Schlegel, estime qu'il reste encore une marge de manœuvre suffisante, ce qui permet d'envisager une certaine détente. «Les conditions de financement devraient, dans un premier temps, rester favorables, ce qui constitue un facteur de stabilité important pour le marché», explique Martin Waeber, directeur général de l’immobilier de Swiss Marketplace Group. Il ajoute toutefois que «l’évolution future demeure incertaine, en raison d’une situation géopolitique actuellement difficile à évaluer».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus