En mars, les maisons individuelles et les appartements en copropriété ont nettement renchéri en Suisse. Une région habituellement plus abordable a enregistré des hausses de prix particulièrement marquées.

Les prix des logements en propriété grimpent en Suisse, mais pas partout

Les prix des logements en propriété grimpent en Suisse, mais pas partout

Michael Hotz

Acheter un logement est devenu plus cher: après une accalmie en février, les prix des maisons individuelles et des appartements en propriété sont repartis à la hausse en mars, comme le montre l'indice d'achat d'ImmoScout24, réalisé en collaboration avec l'entreprise de conseil immobilier Iazi.

Concrètement, les prix des maisons individuelles proposées à la vente ont grimpé de 1,5% le mois dernier par rapport à février. Ceux des appartements en copropriété ont progressé de 1%. Sur un an, par rapport à mars 2025, les prix des maisons ont donc augmenté de 4,6%, et ceux des appartements en copropriété de 4,8%.

Des différences selon les régions

Les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Suisse orientale, région où les prix sont habituellement modérés. Mais les prix des maisons ont nettement augmenté (+4,5%), tandis que ceux des appartements en copropriété ont connu une hausse de 1,9%. Au Tessin et en Suisse centrale, des régions globalement plus onéreuses, les prix sont restés relativement plus stables. Dans la région du Valais et de l'arc lémanique, les prix ont augmneté de 1,8% pour les villas, et 0,5% pour les appartements.

Mais certaines régions ont connu le phénomène inverse. Comme le nord-ouest de la Suisse, où le prix des maisons ont baissé de 1,4%. Dans la chère ville de Zurich, les prix pour les appartements en copropriété ont légèrement reculé de 0,5% le mois dernier. Cela peut sembler surprenant, mais en réalité, plusieurs appartements de luxe peinent à trouver preneur, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix.

Une évolution incertaine à cause de la guerre en Iran

Mais la guerre en Iran alimente une incertitude sur le marché immobilier. Lors de l'achat d'un bien, les taux d'intérêt jouent un rôle décisif. Avec la hausse des prix du pétrole depuis le début du conflit, les risques inflationnistes s’accentuent, ce qui pourrait à terme entraîner une remontée des taux d’intérêt.

Mais dernièrement, la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux d'intérêt à zéro. Le chef de la BNS, Martin Schlegel, estime qu'il reste encore une marge de manœuvre suffisante, ce qui permet d'envisager une certaine détente. «Les conditions de financement devraient, dans un premier temps, rester favorables, ce qui constitue un facteur de stabilité important pour le marché», explique Martin Waeber, directeur général de l’immobilier de Swiss Marketplace Group. Il ajoute toutefois que «l’évolution future demeure incertaine, en raison d’une situation géopolitique actuellement difficile à évaluer».