Un pilote d'hélicoptère a survolé un pont entre Sennwald (SG) et le Liechtenstein à deux reprises en décembre 2021. La Cour suprême fédérale a confirmé la suspension de deux mois de sa licence de pilote en raison de cette manœuvre risquée.

Un pilote jugé pour avoir volé en hélicoptère sous un pont

Un pilote jugé pour avoir volé en hélicoptère sous un pont

ATS Agence télégraphique suisse

Un pilote d'hélicoptère avait volé sous un pont reliant Sennwald (SG) au Liechtenstein en décembre 2021. Le Tribunal fédéral confirme dans une décision publiée mardi le retrait pour deux mois de sa licence de vol. Le pilote, qui est également instructeur de vol, avait survolé le Rhin, mais en passant sous le tablier du pont, et ce par deux fois. Sa manoeuvre acrobatique avait été filmée par un passant et publiée sur Internet.

Le pilote s'était dénoncé deux jours plus tard auprès de l'Office de l'aviation civile (OFAC), qui avait rendu une décision de retrait de licence de vol de deux mois. L'homme a contesté cette décision jusqu'au Tribunal fédéral, notamment en relevant que c'est le Liechtenstein qui était compétent pour traiter de l'affaire et qu'aucune base légale n'interdisait de passer sous un pont en hélicoptère.

Les juges de Mon Repos rejettent ces griefs. Ils concluent que la décision de retrait prononcée par les instances précédentes était justifiée, la manoeuvre du pilote étant trop risquée.

Un risque concret

Il n'y avait que 3 à 4 mètres qui séparaient l'hélicoptère des eaux du Rhin. En outre, il y avait également très peu de marge (également 3 à 4 mètres) entre l'hélicoptère et le dessous du pont. Il aurait ainsi suffi d'un coup de vent ou que le pilote bouge trop brusquement son manche à balai pour que l'hélicoptère soit précipité contre le pont ou dans le Rhin.

Les voitures empruntant le pont, ainsi que les piétons sur le pont et sur les rives ont ainsi couru un risque concret. Et le fait que le procureur ait renoncé à ouvrir une enquête pénale pour violation des règles du trafic ne suffit pas à minimiser la manoeuvre et les risques encourus par des tiers.